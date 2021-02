Únia sa dohodla s Pfizerom na dodávke ďalších 200 miliónov dávok vakcíny

Dávky by mali do eurobloku doručiť ešte tento rok.

17. feb 2021 o 11:33 SITA

BERLÍN. Spoločnosti Pfizer a BioNTech uzavreli dohodu o dodaní ďalších 200 miliónov dávok ich vakcíny proti koronavírusu do Európskej únie (EÚ).

Firmy v stredu oznámili, že dávky dopĺňajú pôvodne objednaných 300 miliónov dávok. Európska komisia má ešte možnosť zaobstarať ďalších 100 miliónov dávok.

Očakáva sa, že spomenutých 200 miliónov dávok by mali do eurobloku doručiť ešte tento rok. V druhom štvrťroku by to malo byť zhruba 75 miliónov dávok.

Z troch očkovacích látok, ktoré EÚ schválila na použitie v boji proti koronavírusu, bola vakcína od Pfizeru a BioNTechu prvá. EÚ odobrila tiež vakcíny od firiem Moderna a AstraZeneca.