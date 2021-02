Kazašská firma dostala povolenie na výrobu ruskej vakcíny Sputnik V

Kazachstan by mali nasledovať Brazília, India či Južná Kórea.

16. feb 2021 o 13:27 TASR

NUR-SULTAN. Kazachstan sa stane prvou krajinou mimo Ruska, ktorá bude vyrábať vakcínu Sputnik V proti novému koronavírusu.

Povolenie na výrobu tejto ruskej očkovacej látky dostala od kazašského ministerstva zdravotníctva domáca farmaceutická spoločnosť Karaganda Pharmaceutical Complex, informuje v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na jej oznámenie na sieti Telegram.

Hovorca Ruského fondu priamych investícií, ktorý vývoj vakcíny Sputnik V spolufinancuje a predáva ju do zahraničia, pre AFP povedal, že Kazachstan bude prvou krajinou, kde sa začne s tzv. lokálnou výrobou vakcíny Sputnik V. Nasledovať by ho čoskoro mali Brazília, India či Južná Kórea.

Kazachstan s 19 miliónmi obyvateľov spustil očkovaciu kampaň 1. februára po tom, ako dostal z Ruska 22-tisíc dávok vakcín.

Ako prví dostali vakcínu Sputnik V kazašskí zdravotníci. Spoločnosť KPC pôsobiaca v Karagandskej oblasti uviedla, že do konca februára plánuje vyrobiť 90-tisíc dávok vakcíny Sputnik V.

Kazašská vláda chce do konca roka zaočkovať šesť miliónov občanov, a to nielen vakcínou Sputnik V, ale aj svojou vlastnou vakcínou s názvom QazCovid-in, ktorú by chcela nasadiť už v marci.

V Kazachstane dosiaľ zaznamenali 203.259 prípadov nákazy koronavírusom a 2540 súvisiacich úmrtí.