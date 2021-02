Severnú časť Japonska zasiahla snehová víchrica, rozbúrené more zaplavilo domy

Na myse Erimo zaznamenali vietor s rýchlosťou 162 kilometrov za hodinu.

16. feb 2021 o 13:06 TASR

TOKIO. Silná snehová víchrica, v dôsledku ktorej došlo i k zaplaveniu domov a narušeniu dopravy, zasiahla v utorok severnú časť Japonska a pobrežné regióny. Informovala o tom agentúra DPA.

Silná fujavica podľa denníka Hokkaido šimbun zasiahla ostrov Hokkaido a v niektorých jeho častiach rozbúrené more zaplavilo domy miestnych obyvateľov.

Na myse Erimo zaznamenali vietor s rýchlosťou 162 kilometrov za hodinu; v meste Sakata v prefektúre Jamagata dosahoval vietor zase rýchlosť 135 kilometrov za hodinu.

Takmer 600 škôl na spomínanom ostrove zostalo zatvorených a pre zlé počasie na severovýchode Japonska zrušili i približne 70 letov a viac ako 200 vlakových spojení, uviedli miestne médiá.

Japonský meteorologický ústav varoval pred "najsilnejšou snehovou víchricou za posledné roky", ktorá môže na časti ostrova Hokkaido až do stredy spôsobovať zlú viditeľnosť. JMA obyvateľov tohto regiónu vyzval, aby nevychádzali von.

Meteorológovia tiež upozornili na husté sneženie, vysoké vlny, silný vietor a narušenie dopravy na severovýchode Japonska a v oblastiach ležiacich pri Japonskom mori.

V regióne Hokuriku má počas nasledujúcich 24 hodín do stredajšieho rána podľa predpovedí napadnúť do 60 centimetrov snehu a na severovýchode Japonska sa zase očakáva do 50 centimetrov.

Snehová víchrica zasiahla Japonsko len tri dni po ničivom zemetrasení s magnitúdou 7,3 pri pobreží prefektúry Fukušima. Zranenia pri ňom utrpelo najmenej 150 zranených.