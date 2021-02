Žiarivá budúcnosť sa len začína, sľubuje Trump. Aké má možnosti?

Trumpove možnosti po oslobodení.

15. feb 2021 o 15:01 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Po sobotňajšom oslobodzujúcom rozsudku pri impeachmente v Senáte si americký exprezident Donald Trump zjavne vydýchol.

Aj keď išlo o očakávaný verdikt, zo svojho floridského golfového rezortu vydal vyhlásenie, v ktorom znovu hovoril o neúspešnej „honbe na čarodejnice“.

„Naše historické, vlastenecké a nádherné hnutie s cieľom urobiť Ameriku znovu skvelou sa len začalo,“ uviedol. „Máme pred sebou mnoho práce a čoskoro prídeme s víziou jasnej, žiarivej a neobmedzenej americkej budúcnosti.“

Ako má táto budúcnosť vyzerať, zatiaľ Trump nepovedal, nedá sa však očakávať, že by sa z politického života stiahol. Naďalej bude hovoriť o zmanipulovaných voľbách, naďalej bude aktívny. Možných foriem je niekoľko.

Prezidentská kandidatúra

Ak by ho v Senáte odsúdili za podnecovanie útoku na Kapitol, už by nemohol kandidovať, po sobotňajšom verdikte mu v tom však nič nebráni. Môže sa tak uchádzať o prezidentský post aj v roku 2024.

Ako úradujúci prezident sa tomu pred rokom de facto vyhol, no nabudúce by už musel prejsť straníckymi primárkami. Prieskumná agentúra Echelon Insights koncom januára skúmala, akú by mal v nich šancu, a podľa výsledkov by dopadol pomerne dobre.

Ak by kandidoval, hlasovalo by za neho 45 percent republikánov, za niekoho iného 37 percent.

Ak by nekandidoval, najväčšiu šancu by mal jeho bývalý viceprezident Mike Pence s 21 percentami. Trumpov syn Donald junior bol v tomto prieskumy s desiatimi percentami na druhom mieste.

Vo všeobecnosti platí, že úradujúci prezident častejšie vyhráva voľby, lebo voliči ho už z úradovania poznajú. Trumpovi sa to však v novembri nepodarilo, nie je teda isté, aké šance by mal v roku 2024.

V americkej histórii sa len raz stalo, že by prezident prehral voľby a potom by znovu vyhral.