Navaľného priaznivci sa schádzali na krátkych menších protestoch

Ľudia večer v malých skupinkách stáli dvoroch či námestiach s rozsvietenými mobilmi.

15. feb 2021 o 6:38 TASR

MOSKVA. Stúpenci uväzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa v nedeľu nakrátko zhromažďovali na dvoroch pri svojich bydliskách, aby mu vyjadrili svoju podporu.

Novú formu protestu si zvolili po tom, ako počas nedávnych hromadných demonštrácií policajti zadržali vyše desaťtisíc ľudí. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

Navaľného tím vyzval na valentínsku nedeľu na decentralizovanú pokojnú demonštráciu, pri ktorej budú ľudia večer 15 minút stáť na dvoroch či námestiach s rozsvietenými mobilmi a následne zverejnia fotografie z týchto zhromaždení na sociálnych sieťach.

Takýmto spôsobom plánovali sťažiť prípadné policajné zásahy. Kremeľ uviedol, že nemá záujem o "hru na mačku a myš", zdôraznil však, že porušenia zákona budú stíhané.

Rozsah, v akom sa takéto zhromaždenia napokon v nedeľu konali, nebolo možné presne odhadnúť, píše AFP s tým, že menšie skupiny niekoľkých desiatok ľudí bolo vidno stretávať sa v mrazivom počasí v dvoch najväčších ruských mestách, Moskve i Petrohrade.

Navaľného tím zverejnil zábery podobných demonštrácií z miest po celej krajine, ktoré prebehli pod heslom "Láske je silnejšia než strach".

Na rozdiel od veľkých protestov z konca januára nebola nedeľňajšia akcia oficiálne zakázaná. Viacerí Navaľného spolupracovníci však v predošlých dňoch informovali o policajných prehliadkach svojich kancelárií.

Skôr v priebehu nedele vytvorilo tiež niekoľko sto žien ľudské reťaze v Moskve a Petrohrade, aby pri príležitosti Dňa svätého Valentína vyjadrili podporu Navaľného manželke Juliji i politickým väzenkyniam.

Navaľnyj, najvýznamnejší domáci kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, sa 17. januára po liečení z otravy vrátil z Nemecka do Ruska. Okamžite po prílete ho zadržali a následne umiestnili do väzby. Neskôr 2. februára mu súd zmenil triapolročný podmienečný trest v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Navaľnyj by tak mal vo väzení stráviť dva roky a osem mesiacov po odpočítaní času stráveného v domácom väzení počas vyšetrovania kauzy.

Zadržanie a odsúdenie Navaľného podnietili v Rusku vlnu protestov. Použitie sily pri potlačení úradmi nepovolených masových zhromaždení na jeho podporu vyvolalo aj rázne odsúdenie zo strany Západu a úvahy o uvalení sankcií voči Moskve.