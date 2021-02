Poľský premiér za zastal plánu na novú daň z reklamy

Financie by smerovali do zdravotnej starostlivosti a kultúry.

14. feb 2021 o 15:17 SITA

VARŠAVA. Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa zastal plánovanej novej dane z reklamy, proti ktorej namietajú médiá.

V príspevku na sociálnej sieti Facebook v sobotu uviedol, že opatrenie ochráni poľských vysielateľov a vydavateľov pred medzinárodnými spoločnosťami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nevzťahuje sa na malé regionálne médiá

Súvisiaci článok Poľská vládna strana PiS nemusí mať dosť hlasov na daň z reklamy Čítajte

Politik poprel, že by daň bola škodlivá, a uviedol, že sa nebude vzťahovať na malé regionálne médiá, ale naruší nadvládu obrovských medzinárodných korporácií.



Poľské nezávislé médiá protestujú proti návrhu dane, pričom argumentujú, že môže spôsobiť likvidáciu malých medií. Tiež tvrdia, že oslabí slobodu a rôznorodosť médií v Poľsku.

Menšia koaličná strana Dohoda v piatok oznámila, že novú daň nepodporí. Rozhodnutie strany komplikuje úsilie vlády, ktorá by preň nemusela mať dostatok hlasov na to, aby navrhovaná legislatíva prešla parlamentom. Navrhovaná daň je stále v skorom štádiu konzultácií, ale vláda chce, aby začala platiť od 1. júla.

Daň by zvýšila štátne financie

Vláda tvrdí, že daň, ktorá sa viaže na veľkosť firiem, vyrovná šance medzi veľkými a malými mediálnymi spoločnosťami a prinúti komunikačné giganty ako Google, Facebook, Apple alebo Amazon, aby spravodlivo zaplatili svoj podiel.

Podľa nej by 800 miliónov zlotých z tejto „solidárnej“ dane podporilo štátne financie, ktoré ťažko zasiahla pandémia koronavírusu, a smerovalo by do zdravotnej starostlivosti a kultúry.



Morawiecki tiež skritizoval reguláciu digitálneho trhu a obsahu, ktorú v decembri navrhla Európska komisia. Podľa neho povzbudzuje „diktát politickej korektnosti“.

„Návrhy pochádzajúce z Bruselu sú výtvorom určitého ideologického trendu, ktorý je dominantný medzi liberálnymi a ľavicovými elitami západných krajín alebo eurokratmi,“ napísal poľský premiér na Facebooku.



(1 EUR = 4,4999 PLN)