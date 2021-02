Japonsko schválilo prvú vakcínu proti koronavírusu

Očkovanie v krajine by sa malo začať o pár dní.

14. feb 2021 o 14:41 SITA

TOKIO. Japonsko v nedeľu formálne schválilo použitie prvej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva dalo zelenú očkovacej látke, ktorú vyvinuli firmy Pfizer a BioNTech. Očkovanie sa tak v krajine začne o pár dní.

Rezort oznámil schválenie vakcíny po tom, ako vládny panel v piatok potvrdil účinnosť vakcíny po testovaní v Japonsku.

Očkovanie by sa malo začať okolo stredy a na základe súčasného vakcinačného plánu by prvé dávky malo dostať zhruba 20-tisíc zdravotníckych pracovníkov v prvej línii v nemocniciach.

Po nich by malo nasledovať približne 3,7 milióna ďalších zdravotníckych pracovníkov a starší ľudia, ktorí by mali vakcínu dostať v apríli. Očakáva sa, že do júna už bude očkovanie dostupné pre všetkých.



Vakcíny vyvíjané v Japonsku sú zatiaľ len v skorých štádiách, preto sa krajina musí spoliehať na import. Ten však vyvoláva obavy o zásoby.

Japonsko očakáva do konca roka dodávky 144 miliónov dávok vakcíny od Pfizeru, 120 miliónov dávok očkovacej látky spoločnosti AstraZeneca a približne 50 miliónov dávok od firmy Moderna.

AstraZeneca pritom požiadala o schválenie svojej vakcíny v Japonsku len nedávno a Moderna zatiaľ nepodala žiadosť, uvádza agentúra AP.