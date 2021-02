Na východe Francúzska sa rýchlo šíria nové varianty koronavírusu

Vláda čelí tiež čoraz hlasnejším výzvam na nový lockdown na východe krajiny.

13. feb 2021 o 19:14 SITA

PARÍŽ. Vo viacerých francúzskych regiónoch sa rýchlo šíria nové varianty koronavírusu. Tamojšie úrady pre ne sprísnili opatrenia a vláda čelí tiež čoraz hlasnejším výzvam na nový lockdown na východe krajiny. Informuje o tom agentúra AP.



V prístavnom meste Dunkerque je za veľkú väčšinu nedávnych prípadov koronavírusu zodpovedný variant, ktorý po prvý raz identifikovali v Anglicku, uviedol v sobotu regionálny úrad zdravotníctva.

Regionálna samospráva nariadila prísnejšie pravidlá týkajúce sa nosenia masiek a vyzvala ľudí v Dunkerque a niektorých ďalších oblastiach, aby neodchádzali z mesta a obmedzili tak šírenie vírusu.

Nemocnice v meste sú zaťažené, čelia nárastu počtu ľudí, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť, a posielajú pacientov s ochorením COVID-19 do ďalších regiónov.



Francúzsky národný úrad verejného zdravotníctva vo štvrtok varoval, že šírenie spomínaných variantov koronavírusu môže počas nadchádzajúcich týždňov zhoršiť epidemickú situáciu v krajine. Variant, ktorý je dominantný vo Veľkej Británii, podľa najnovších dát úradu zaznamenali koncom januára u takmer štvrtiny všetkých prípadov v severnom Francúzsku a 20% prípadov v Parížskom regióne.



Najväčšia francúzska sieť súkromných laboratórií Biogroup zase v piatok zverejnila údaje, ktoré naznačujú, že odvtedy sa variant veľmi rýchlo rozšíril. Skupina tvrdí, že variant sa objavil u zhruba polovice jej testov z 1. až 7. februára, ktoré pochádzali zo západného Parížskeho regiónu.



Biogroup tiež zaznamenala nárast prípadov takzvaného juhoafrického variantu, a to v troch východofrancúzskych regiónoch. V Moselle počas prvého februárového týždňa variant objavili u takmer tretiny pozitívnych testov.



Minister zdravotníctva Olivier Veran do regiónu v piatok vycestoval a sľúbil posilnenie testovania aj očkovania. Vláda však dosiaľ odoláva výzvam niektorých miestnych lekárov a lídrov na nový lockdown.



Francúzsko od začiatku pandémie potvrdilo viac ako 3,4 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 80-tisíc súvisiacich úmrtí. Vládny postup pri riešení pandémie sa v krajine stretáva s rastúcou frustráciou.