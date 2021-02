Holanďania vyrazili na zamrznuté kanály a jazerá

Ľudia využívajú poslednú príležitosť na korčuľovanie, počasie sa v najbližších dňoch oteplí.

14. feb 2021 o 6:14 ČTK

AMSTERDAM. Holanďania v sobotu vyrazili s korčuľami aj bez nich na zamrznuté mestské kanály a rybníky. Kvôli nízkym teplotám, ktoré v posledných dňoch zasiahli severnú časť Európy, sa vrstva ľadu vytvorila aj na kanále Prinsengracht v historickom centre Amsterdamu, pri brehoch ktorého stojí kostol Westerkerk či Dom Anny Frankovej.

Podľa agentúry AP je to prvýkrát od roku 2018, čo sa dá na kanáli korčuľovať.

Na zamrznutý gracht vyrazili ľudia s korčuľami, len tak v topánkach a jeden odvážlivec sa na ľade pohyboval aj na skateboarde, ktorému odmontoval kolieska.

"Je to skvelé a teraz je to navyše niečo, čo sa dá zažiť len raz za niekoľko rokov. Takže keď je príležitosť, choďte do toho," povedal agentúre AP Marc Burkett, keď si práve viazal korčule.

Na zamrznuté kanály a rybníky zamierili ľudia po celom Holandsku. Rozhodli sa využiť jedinečnú príležitosť - podľa predpovede počasia sa totiž ľad začne čoskoro topiť.

Na mnohých miestach bolo ľudí toľko, že miestne úrady vyzvali, aby sa kvôli nebezpečenstvu nákazy koronavírusom nezhromažďovali. Korčuľovať majú podľa nich na zamrznutých plochách čo najbližšie svojmu domovu.

Napriek výzvam sa ale Holanďania rozhodli vyraziť na obľúbená klzisko. Parkovisko pri známych veterných mlynov v Kinderdijk bolo podľa miestneho spravodajského webu Rijnmond plné už o pol ôsmej ráno.

"Kinderdijk je plný," uviedla na twitteri obec Molenlanden, pod ktorou Kinderdijk patrí. Jej starosta Theo Segers na videu vyzval, aby ľudia na zamrznutý kanál už nejazdili. Radnica v Rotterdame dnes na twitteri odrádzala obyvateľov mesta od návštevy zamrznutých rybníkov Bergs Plassen.