Rok od útoku v Hanau. Rasizmus je jed, pripomína Merkelová

Pripomína výročie tragickej udalosti v Hanuse spred roka.

13. feb 2021 o 16:16 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová si pripomenula v sobotu vo videoposolstve tragické udalosti, ku ktorým došlo pred rokom v meste Hanau.

"Bol to zločin z nenávisti, z rasistickej nenávisti. Vrah svoje obete nepoznal, viedla ho nenávisť voči prisťahovalcom," povedala spolková kancelárka.

Na budúci týždeň, 19. februára, uplynie rok od tragédie, ktorá otriasla celým Nemeckom, keď 43-ročný Nemec Tobias R. zastrelil v dvoch baroch s vodnými fajkami v meste Hanau v spolkovej krajine Hesensko deväť ľudí, následne zabil svoju matku a spáchal samovraždu.

Opatrenia proti exrémizmu a rasizmu

"Keď aj teraz, po roku spomíname na obete z Hanau, hovoríme - všetci, ktorí chceme žiť v Nemecku mierumilovne, stojíme jednotne proti nenávisti rasistov. Pred rokom som povedala a dnes to opakujem s plným presvedčením: Rasizmus je jed, nenávisť je jed. Staviame sa so všetkou silou a odhodlanosťou do cesty tým, ktorí sa snažia Nemecko rozdeliť," zdôraznila vo svojom videoposolstve Angela Merkelová.

Nemecká kancelárka poukázala súčasne na to, že spolková vláda prijala v súvislosti s bojom proti pravicovému extrémizmu a rasizmu viaceré opatrenia.

Medzi nimi spomenula posilnenie štátnych štruktúr zameraných na boj s pravicovým extrémizmom a rasizmom, väčšiu ochranu pre občanov, ktorí sa môžu stať obeťami rasistického násilia, či väčšiu podporu programom, posilňujúcim demokratickú občiansku spoločnosť.

Odsúdili neonacistu

Len pred niečo vyše dvoma týždňami - 28. januára 2021 - odsúdil súd vo Frankfurte nad Mohanom neonacistu Stephana Ernsta (47) na doživotie za vraždu Waltera Lübckeho.

Popredného nemeckého komunálneho politika zastrelil 2. júna 2019 na terase jeho domu v meste Wolfhagen-Istha v spolkovej krajine Hesensko.

Tento prípad vzbudil v Nemecku mimoriadnu pozornosť, pretože v povojnových dejinách krajiny išlo o prvé odsúdenie za vraždu politika, ktorá bola motivovaná pravicovým extrémizmom.