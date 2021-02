Britský parlament schválil platenú materskú dovolenku už aj pre ministerky

Doteraz museli členky vlády kvôli tomu odstúpiť z funkcie.

12. feb 2021 o 16:54 TASR

LONDÝN. Dolná snemovňa britského parlamentu schválila vo štvrtok večer legislatívny návrh, ktorý má umožniť členkám vládneho kabinetu a ďalším vysokopostaveným činiteľkám ísť na plnohodnotnú platenú materskú dovolenku.

Informovala o tom agentúra DPA s tým, že zákon musí ešte schváliť Snemovňa lordov.

Vypracovanie návrhu podnietil prípad generálnej prokurátorky Anglicka a Walesu Suelly Bravermanovej, ktorá čaká dieťa a tento týždeň nastúpila na materskú dovolenku.

Ak by ju však chcela čerpať aj po pôrode, musela by podľa súčasných pravidiel zo svojho postu odstúpiť, informoval britský denník The Guardian.

Johnson označil súčasné pravidlá za zastarané

Zákon bol Dolnej snemovni prijatý v zrýchlenom konaní, v priebehu jedného dňa, aby mohla byť prokurátorka Bravermanová na "materskej" aj po pôrode.

V prípade, že nový zákon schvália aj členovia Snemovne lordov, umožní členkám kabinetu a ďalším ženám v popredných štátnych funkciách, ktoré čakajú dieťa, zobrať si šesť mesiacov platenej materskej dovolenky.

Britský premiér Boris Johnson minulý týždeň uviedol, že súčasné pravidlá v tejto oblasti sú už "zastarané" a "v dnešnej dobe jednoduché neprijateľné".

Malý, ale významný krok

Podľa členky tieňového kabinetu opozičnej Labouristickej strany Rachel Reevesovej je schválenie zákona "malým, avšak významným krokom" vpred v oblasti presadzovania ženských práv v štátnych orgánoch.

Návrhu však zároveň vytkla, že neobsahuje ustanovenia o "materskej" dovolenke pre otcov, adoptívnych rodičov či oboch partnerov starajúcich sa o dieťa.

Zamestnankyne v Británii majú právo na 52 týždňov platenej materskej dovolenky, pričom muži môžu čerpať dva týždne plateného voľna alebo nastúpiť na rodičovskú dovolenku spoločne so svojimi partnerkami, pripomína DPA.