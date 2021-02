Rusko v prípade uvalenia sankcií za Navaľného preruší väzby s Úniou

Ministri zahraničných vecí budú o ďalšom postupe rokovať 22. februára.

12. feb 2021 o 14:48 SITA

MOSKVA. Rusko preruší vzťahy s Európskou úniou, ak v súvislosti s uväznením Alexeja Navaľného uvalí na Moskvu nové sankcie. V piatok na to upozornil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Ako uviedol v televíznom vystúpení, Rusko nechce byť izolované, no bude pripravené na odvetu, ak by kroky EÚ poškodili jeho ekonomiku.

„Ak opäť uvidíme, ako sme to už viackrát cítili, že sankcie uložené v niektorých oblastiach vytvárajú riziká pre našu ekonomiku, a to aj v najcitlivejších sférach, potom áno. Nechceme byť izolovaní od medzinárodného života, ale musíme byť na to pripravení. Ak chcete mier, musíte sa pripraviť na vojnu,“ vyhlásil Lavrov.

Vzťahy medzi Moskvou a Bruselom oslabli po nedávnom zadržaní Navaľného. Opozičný politik a kritik Kremľa sa 17. januára vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z vlaňajšej augustovej otravy nervovoparalytickou látku typu novičok.

Minulý týždeň ho moskovský súd poslal do väzenia na dva roky a osem mesiacov, keďže podľa ruských orgánov porušil pravidlá podmienečného odsúdenia z roku 2014.

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell plánuje prediskutovať s ministrami zahraničných vecí EÚ možné kroky proti Rusku na stretnutí 22. februára.