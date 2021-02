Škodí nám Visegrád? Tridsať rokov spolupráce so susedmi je v slepej uličke

Ešte V4 neodpisujme, odkazuje analytik.

14. feb 2021 o 18:37 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Stretli sa v izolácii, na zasneženom polostrove Hel na severe Poľska, kde ich pozdravom lakťom privítal poľský prezident Andrzej Duda. Prezidentka Zuzana Čaputová, český prezident Miloš Zeman a ich maďarský kolega János Áder rokovali uplynulý utorok aj o tom, kam bude ďalej smerovať spolupráca štyroch susedných krajín v strednej Európe.

Visegrádska štvorka totiž v pondelok oslávi 30. výročie. Vznikala ako spoločný nástroj krajín so spoločnou komunistickou minulosťou na to, aby sa bližšie integrovali do Európy a západného sveta. Dnes je však V4 často vnímaná ako euroskeptická skupina, či dokonca neposlušné a nekonštruktívne zoskupenie krajín, ktoré veľa tém rozdeľuje aj v rámci klubu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niektorí politici otvorene hovoria o tom, že je čas na Visegrád zabudnúť, iní v ňom vidia najmä nástroj, ako mať silnejší hlas nielen v Únii.

Čudné kvarteto

Stretnutie 15. februára 1991 malo napodobniť to, ktoré sa v maďarskom Visegráde udialo ešte v 14. storočí – na brehu Dunaja sa vtedy stretli český, poľský a uhorský kráľ a rokovali o mieri medzi troma kráľovstvami.

O 656 rokov neskôr ich nasledovali československý prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský premiér József Antall. Z pôvodne Visegrádskej trojky sa rozpadom Česko-Slovenska stala Visegrádska štvorka. Hlavný cieľ – vrátiť sa do zjednotenej Európy.