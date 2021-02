Analytik: Orbán si uzurpoval Visegrád, môžeme si za to sami

Vyšehradská štvorka vznikla na umení nesúhlasiť, hovorí VÍT DOSTÁL.

14. feb 2021 o 18:39 Lukáš Onderčanin

Za to, že krajiny Visegrádskej štvorky majú zlý imidž, si čiastočne môžeme sami. Viac tém nás rozdeľuje, ako spája, no každý podobný formát je dobrý a mali by sme sa ho držať, hovorí o V4 riaditeľ výskumného centra českej Asociácie pre medzinárodné otázky VÍT DOSTÁL.

Má v dnešných časoch Visegrádska štvorka vôbec zmysel?

Článok pokračuje pod video reklamou

Verím, že áno. Visegrád býva dosť preceňovaný a vnímaný ako nejaký gang, ktorý prichádza do Bruselu niečo rozvrátiť. Je to však len nálepka z čias migračnej krízy, keď sa niektorí politici do V4 zamilovali. No visegrádska súdržnosť v európskych témach už taká výrazná nie je.

Je to však formát, ako môžu tieto štyri krajiny spolupracovať. Máme spoločný fond, ktorý podporuje občiansku spoločnosť a hodnoty v týchto krajinách. Stredná Európa si v histórii prešla mnohými konfliktmi. Keby sme Visegrád ‚zrušili‘, Poľsko aj Maďarsko tu zostanú.

Dokážeme priniesť na európskej úrovni konštruktívne návrhy?

Každá krajina si pod konštruktívnosťou predstavuje niečo iné. Poliaci majú iný pohľad na európsku integráciu a sú presvedčení, že ich návrhy na fungovanie EÚ sú správne. Úplný súlad v názoroch V4 nie je, pomerne ťažko by sme hľadali témy, ktoré nás spájajú.