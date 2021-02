Pence ako hrdina a čo iné ukázal Trumpov impeachment

Snemovňa ukázala dôkazy proti Trumpovi.

12. feb 2021 o 10:19 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ešte koncom minulého roka bol pre mnohých demokratov zradcom za to, že pri prezidentovi Donaldovi Trumpovi verne stál počas štyroch rokov vládnutia a po voľbách, keď už prezidentský twitter a právny tím začali šíriť konšpiračnú teóriu o volebnom podvode.

Tento štvrtok, v tretí deň súdneho procesu s Trumpom v Senáte, bol však bývalý viceprezident Mike Pence za hrdinu aj pre demokratov. Za to, že 6. januára odmietol napriek Trumpovej výzve zvrátiť výsledky novembrových volieb a ako predsedajúci Senátu tak dozrel na víťazstvo Joea Bidena.

On sám sa pritom ocitol v ohrození, keď v čase zasadnutia Kongresu napadli Trumpovi prívrženci Kapitol, pri čom zomreli piati ľudia.

V centre diania

„Počas útoku viceprezident nikdy neopustil budovu, ostal tam s rodinou,“ pripomenula v tretí deň obžaloby jedna z manažérok Stacey Plaskettová, ktorú po obžalovaní prezidenta do Senátu vyslala Snemovňa reprezentantov. „Nezabúdajte na to, keď budete rozmýšľať o záberoch z útoku. Viceprezident, druhý najvyšší veliteľ, bol vždy v strede toho všetkého.“

Nie je jasné, či Pence tieto slová aj počul, keďže od odchodu z Bieleho domu sa verejne veľmi neukazuje a do Kapitolu neprišiel ani na impeachment.

Manažéri impeachmentu v noci na piatok stredoeurópskeho času zakončili prednes ústavnej žaloby pred Senátom, podľa ktorej je za násilím práve Trumpovo podnecovanie. V piatok by mali vystupovať Trumpovi obhajcovia a už cez víkend by sa mohlo hlasovať o verdikte.

Ak by sa dvojtretinová väčšina senátorov zhodla, že Trump je vinný z podnecovania nepokojov, bývalý prezident by už nemohol nikdy kandidovať. To je však málo pravdepodobné, keďže Senát je rozdelený 50 na 50 a len šiesti republikáni tento týždeň podporili vyhlásenie, že impeachment je protiústavný, lebo bývalého prezidenta už súdiť nemožno.

Manažéri žaloby predniesli v Senáte doteraz nezverejnené záznamy z útoku, ktoré zachytili bezpečnostné kamery.