V Alabame pozastavili popravu. Najvyšší súd potvrdil, že ju nemôžu vykonať bez pastora

12. feb 2021 o 9:06 TASR

MONTGOMERY. V americkom štáte Alabama vo štvrtok pozastavili plánovanú popravu muža smrtiacou injekciou po tom, ako Najvyšší súd USA rozhodol, že štát nemôže popravu vykonať bez toho, aby bol v popravnej miestnosti prítomný pastor. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Najvyšší súd potvrdil stredajšie rozhodnutie federálneho odvolacieho súdu. Hovorkyňa úradu pre nápravnovýchovné zariadenia v štáte Alabama uviedla, že na základe tohto rozhodnutia poprava plánovaná na štvrtok (11. februára) nebude vykonaná.

V minulosti Alabama bežne umožňovala prítomnosť väzenského kaplána, ktorý sa na požiadanie modlil s odsúdeným. Štát túto prax neskôr zastavil z bezpečnostných dôvodov, píše AP.

Willie B. Smith III bol v roku 1992 odsúdený na popravu smrtiacou injekciou za vraždu Sharmy Ruth Johnsonovej v Birminghame, ktorú spáchal v roku 1991. Podľa prokuratúry uniesol 22-ročnú Johnsonovú spred bankomatu, ukradol jej 80 dolárov a potom ju odviezol na cintorín, kde jej strelil do hlavy.

Alabama podľa sudkyne Najvyššieho súdu Eleny Kaganovej nepreukázala, že by vylúčenie kňazov z popravnej miestnosti bolo potrebné na zaistenie bezpečnosti. "Štát preto nemôže Smitha popraviť bez prítomnosti jeho duchovného," napísala Kaganová.

O prítomnosť pastora podľa AP požiadal samotný odsúdený s cieľom "uľahčiť mu prechod do sveta mŕtvych". Generálny prokurátor v štáte Alabama sa k rozhodnutiu súdu nevyjadril.

Ak by sa poprava uskutočnila, bola by prvou, ktorú by vykonal niektorý zo štátov USA v roku 2021, a jednou z mála na štátnej úrovni od začiatku pandémie. Posledná poprava nariadená štátom USA sa podľa amerického informačného centra pre tresty smrti uskutočnila vlani 8. júla.