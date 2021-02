Sudca v Alabame zastavil popravu na poslednú chvíľu, štát sa odvolal

Popraviť mali muža, ktorí zabil sestru policajného detektíva.

11. feb 2021 o 13:03 TASR

MONTGOMERY. Prvú popravu v roku 2021, ktorú plánujú v americkom štáte Alabama, predbežne zastavil federálny súd. Odsúdeným je 51-ročný muž, ktorý pred niekoľkými desaťročiami zabil sestru policajného detektíva.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

Popravu, ktorá sa mala konať vo štvrtok večer, pozastavili v stredu večer miestneho času na príkaz federálneho odvolacieho súdu, štát Alabama sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolal.

Willie B. Smith III bol v roku 1992 odsúdený na popravu smrtiacou injekciou za vraždu Sharmy Ruth Johnsonovej v Birminghame, ktorú spáchal v roku 1991. Podľa prokuratúry Smith uniesol 22-ročnú Johnsonovú spred bankomatu, ukradol jej 80 dolárov a potom ju odviezol na cintorín, kde jej strelil do hlavy.

Federálni sudcovia si ponechali týždeň čas na posúdenie tvrdení obhajcov, že štát neposkytol mužovi, ktorému namerali IQ pod hranicou 75, zákonom vyžadovanú pomoc.

Úrad generálneho prokurátora Alabamy zasa spochybnil, že je Smith zdravotne postihnutý, a označil kroky obhajoby za snahu o odloženie popravy na poslednú chvíľu.

Súd tiež vydal samostatné rozhodnutie, podľa ktorého Smitha nemôžu popraviť bez prítomnosti pastora. V minulosti Alabama bežne umožňovala prítomnosť väzenského kaplána, ktorý sa na požiadanie modlil s odsúdeným. Štát túto prax neskôr zastavil.

Smithovi právnici pri obhajobe využili aj situáciu okolo pandémie, niektoré prípady nákazy ochorením COVID-19 totiž súviseli s federálnymi popravami. V tomto období obmedzuje väzenský systém aj prítomnosť médií na poprave.

Ak by sa poprava uskutočnila, bola by prvou, ktorú by vykonal niektorý zo štátov USA v roku 2021, a jednou z mála na štátnej úrovni od začiatku pandémie. Posledná poprava nariadená štátom USA sa podľa amerického informačného centra pre tresty smrti uskutočnila vlani 8. júla.