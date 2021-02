V Česku zatvorili tri okresy, prísne opatrenia budú platiť do konca núdzového stavu

Situácia sa zhoršila v okresoch Cheb, Sokolov a Trutnov.

11. feb 2021 o 9:59 TASR

PRAHA. Kabinet českého premiéra Andreja Babiša vo štvrtok zakázal ľuďom z okresov Cheb, Sokolov a Trutnov vycestovať. Ostatní občania ČR, naopak, nesmú pricestovať.

Z obmedzenia pohybu v týchto troch okresoch budú výnimky ako napríklad dochádzka do škôl či do zamestnania. Po rokovaní vlády to oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný, informuje spravodajský server Novinky.cz.

Opatrenia majú platiť od polnoci zo štvrtka na piatok až do konca núdzového stavu.

"Vláda sa zaoberala situáciou v regiónoch, konkrétne v okresoch, kde je najhoršie šírenie. Ide o okresy Cheb, Sokolov a Trutnov," uviedol Blatný.

Kabinet tak rozhodol o tom, že až na výnimky bude osobám, ktoré v týchto oblastiach bývajú, zakázané vychádzať. "Osobám, ktoré tu nebývajú, zase prichádzať," spresnil.

Opatrenie má tiež niekoľko výnimiek. Dovolené sú cesty napríklad do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, kostola či na úrad. Blatný zdôraznil, že kto chce výnimku, musí dôvod cesty doložiť.

Zároveň vláda tiež rozhodla, že ľudia v týchto oblastiach budú mať povinnosť nosiť chirurgické rúška či respirátory.

V ČR v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyhlásili núdzový stav, ktorý platí do nedele 14. februára. Česká vláda v pondelok požiadala o jeho predĺženie do 16. marca a Poslanecká snemovňa parlamentu ČR má o schválení hlasovať vo štvrtok.