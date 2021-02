Obhajoba Trumpovi zatiaľ veľmi nepomohla, senátori si vypočujú otváracie reči

Bývalý americký prezident čelí už druhej ústavnej žalobe.

10. feb 2021 o 13:41 SITA

WASHINGTON. Americkí senátori si dnes vypočujú otváracie reči v druhom procese impeachmentu bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorý čelí ústavnej žalobe v súvislosti s nepokojmi v Kapitole zo 6. januára.

Počas prvého dňa sa obhajoba pokúšala proces ukončiť argumentom, že je protiústavný, pretože Trump už nie je prezidentom, no to sa im nepodarilo, keďže utorkové hlasovanie sa skončilo v pomere 56:44 za jeho začatie.

Trumpovi právnici nepresvedčili

Tím zastupujúci žalobu v utorok videom zobrazujúcim násilnosti vtiahol senátorov, z ktorých mnohí museli pred agresívnym davom Trumpových podporovateľov utekať do bezpečia, naspäť do udalostí tragického útoku na Kapitol. Jeho ďalšiu časť, vrátane dosiaľ nezverejnených záberov, by mali ukázať v stredu.

Po podrobnej a emotívnej prezentácii udalostí zo strany demokratov nasledovali protiargumenty Trumpovej obhajoby, ktorá okrem iného tvrdí, že jeho vyjadrenia sú chránené prvým dodatkom ústavy a tiež, že ako bývalého prezidenta ho nemôžu uznať za vinného.

Ich vystúpenie sa pritom nepozdávalo ani viacerým Trumpovým spojencom v Senáte, podľa ktorých právnici bývalému šéfovi Bieleho domu veľmi nepomohli.

Provokácie vraj boli len rečnícke obraty

Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa koná po tom, ako skončil v úrade. Ústavnú žalobu na neho podali za podnecovanie vzbury.

Trump 6. januára svojim podporovateľom povedal, aby bojovali za zvrátenie výsledkov prezidentských volieb, a oni následne vtrhli do Kapitolu a prerušili rátanie hlasov Zboru voliteľov.

Nepokoje po sebe zanechali päť mŕtvych. Samotný Trump pritom odmietol výzvu demokratov zo Snemovne reprezentantov, aby v rámci procesu prišiel vypovedať pod prísahou.

Toto odmietnutie plánujú demokrati použiť proti nemu, pričom argumentujú, že sa vyhýba zodpovednosti za vlastné konanie. Trumpovi právnici trvajú na tom, že nie je vinný a jeho provokatívne vyjadrenia vraj boli len rečnícke obraty.

Demokrati tvrdia, že proces je nevyhnutný, aby vyvodil konečnú zodpovednosť za útok. Zloženie Senátu však naznačuje, že Trumpa ani na druhý pokus neuznajú vinným, keďže na to je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov - 67.