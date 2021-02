Babiš nechce ísť maďarskou cestou, pri Sputniku počká na schválenie

Český premiér odletel do Belehradu zbierať skúsenosti s očkovaním.

10. feb 2021 o 9:38 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš v stredu ráno vyhlásil, že v prípade ruskej vakcíny Sputnik V počká Česká republika na schválenie Európskou liekovou agentúrou (EMA).

Článok pokračuje pod video reklamou

Nebude teda konať po vzore Maďarska, ktoré si túto očkovaciu látku objednalo po vlastnej osi. Rusko však podľa neho už agentúru EMA o schválenie požiadalo.

Babiš to povedal pred odletom do Srbska, kde má spoločne so svojím zdravotníckym expertným tímom zbierať informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, informoval spravodajský server Novinky.cz.

V Belehrade chce nabrať skúsenosti

Premiér sa v Belehrade stretne s predsedníčkou srbskej vlády Anou Brnabičovou a následne aj s prezidentom krajiny Aleksandrom Vučičom.

Rovnako ako pri stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom minulý piatok bude hlavnou témou boj s koronavírusovou pandémiou a očkovanie proti covidu.

"Srbsko očkuje vo veľkom. V priemere na obyvateľa patrí medzi najlepšie na svete, takže nás budú zaujímať ich skúsenosti. Majú skúsenosti s vakcínami, ktoré neboli v EÚ schválené," predostrel Babiš pred odletom do Srbska.

"Budú nás zaujímať ich skúsenosti s aplikáciou antibody (protilátkových) koktailov, ktoré môžu zabrániť ťažkému stavu," dodal.

Srbi si môžu vybrať očkovaciu látku

V Srbsku už dostalo vakcínu proti koronavírusu vyše 500 000 občanov. Krajina zvláda vakcináciu v pomere k počtu obyvateľov najrýchlejšie zo štátov kontinentálnej Európy.

Srbsko očkuje rovnako ako Česko a ďalšie štáty Európskej únie schválenou vakcínou od spoločností Pfizer/BioNtech, ale objednalo si a očkuje tiež v Európskej únii neregistrovanou čínskou vakcínou Sinopharm či ruskou očkovacou látkou Sputnik V. Srbi si môžu vybrať, ktorú očkovaciu látku si nechajú vpichnúť.

Nákup ruskej látky zvažuje aj Česká republika, ktorá by tak mohla riešiť nedostatok vakcín, čo vznikol znížením a oneskorením dodávok zazmluvnených cez Európsku úniu.