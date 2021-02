Európa bude Sputnikom očkovať najskôr od mája, prednosť majú Rusi

Látku musí najprv schváliť Európska lieková agentúra.

9. feb 2021 o 16:00 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA. Rusko nepredpokladá, že by svoju vakcínu Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 dokázalo doručiť do krajín Európskej únie skôr než v máji či júni. Uviedla to v utorok agentúra DPA.

Podáva sa v dvoch dávkach

Súvisiaci článok Krajčí chce vyrábať vakcíny. Fabrika však chátra Čítajte

Šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev okrem toho štátnej televízii Rossija 24 povedal, že "veľké dodávky do EÚ bude možné zrealizovať až po ukončení masového očkovania v Rusku".

Fond zodpovedá za medzinárodný marketing ruskej vakcíny, ktorú už schválilo a používa mnoho krajín.

Vakcína Sputnik V, ktorá sa podáva v dvoch dávkach, zatiaľ nebola schválená na použitie v Európskej únii, kde ju musí odobriť Európska agentúra pre lieky. Ak sa tak stane, očkovacia látka Sputnik V by mohla pomôcť Únii aktuálne čeliacej nedostatku vakcín, a v dôsledku toho i narastajúcej frustrácii.

Účinnosť je porovnateľná s Pfizerom

V posledných dňoch sa však Rusko s agentúrou nevedeli zhodnúť ani v tom, či Fond už vôbec tomuto európskemu regulačnému úradu zaslal žiadosť o preskúmanie svojej vakcíny, pripomína DPA.

"Dúfame, že naša žiadosť bude čoskoro posúdená a že v rámci tohto postupu budú predložené nie politické, ale vecné argumenty," povedal v utorok Dmitrijev.

Podľa štúdie zverejnenej minulý týždeň v lekárskom časopise The Lancet má vakcína Sputnik V viac ako 91-percentnú účinnosť. Je teda takmer rovnako účinná ako vakcíny od spoločností Moderna či BioNTech/Pfizer.