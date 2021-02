Vrah švédskej novinárky dostal za pokus o útek ďalších 21 mesiacov

9. feb 2021 o 15:19 SITA

KODAŇ. Dánsky vynálezca Peter Madsen, ktorého odsúdili za mučenie a vraždu švédskej novinárky v jeho ponorke, dostal v utorok ďalší 21-mesačný trest za vlaňajší krátky pokus o útek z väzenia na predmestí Kodane, kde si odpykáva doživotný trest.

Madsena, ktorý sa počas neúspešného pokusu vyhrážal zamestnancom väzenia a polícii falošnou zbraňou a výbušninami, zadržali hneď 20. októbra neďaleko nápravného zariadenia Herstedvester.

Dnešné odsúdenie síce reálne neovplyvní jeho trest, keďže mu ho nepripočítajú k doživotiu, no mohlo by zohrať rolu v prípade, ak by sa niekedy Madsen pokúšal žiadať o podmienečné prepustenie. Päťdesiatročný Dán rozsudok prijal.

Vyhrážal sa atrapami

Pred vynesením rozsudku povedal pred súdom, že chcel ujsť pre zlé podmienky vo väzení, informoval denník Ekstra Bladet. Chytili ho asi päť minút po úteku, približne 500 metrov od väzenia.

Zamestnanci zariadenia, ktorí ho prenasledovali, ho videli naskočiť do okoloidúcej bielej dodávky a informovali políciu. Muž pri úteku použil falošnú zbraň a atrapu výbušniny, ktoré si vyrobil za mrežami, a vyhrážal sa nimi pracovníkom väzenia.

Madsen, ktorý je jedným z najznámejších dánskych zločincov, tiež súdu povedal, že jeho plánom bolo kradnúť autá a mobilné telefóny ich majiteľov a smerom na juh sa postupne dostať do Nemecka.

Smrť v ponorke

Madsen si odpykáva doživotie za vraždu 30-ročnej Kim Wall, ktorú v roku 2017 zlákal do svojej ponorky s tým, že jej poskytne rozhovor. Jej telo rozrezal a v plastových vreciach nahádzal do mora.

Po tom, čo more vyplavilo na breh jej bezhlavé telo, potápači našli aj ďalšie časti zabalené vo vreciach. Madsen na súde tvrdil, že Wall zomrela vo vnútri ponorky náhodou, priznal sa len k tomu, že časti jej tela hodil do Baltského mora. Po odsúdení sa mu nepodarilo odvolať.

Doživotné tresty v Dánsku zvyčajne predstavujú 16 rokov vo väzení, po ktorých trestancov posudzujú, či predstavujú hrozbu pre spoločnosť a je ich treba väzniť dlhšie.