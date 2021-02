Česká ministerka práce sa ospravedlnila za prirovnanie pandémie k vojne

"Bol to ale zlý príklad, absolútne neadekvátny," povedala Jana Maláčová.

8. feb 2021 o 21:38 TASR

PRAHA. Česká ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová sa v pondelok ospravedlnila za svoje nedeľné vyjadrenie, podľa ktorého ani druhá svetová vojna nespôsobila na vzdelávaní detí také škody ako súčasná koronavírusová pandémia. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Novinky.cz.

Súvisiaci článok Česko nakoniec opatrenia nesprísni Čítajte

"Celá krajina sa zastavila. Ani druhá svetová vojna nespôsobila to, čo koronavírus. Žiadna iná situácia nespôsobila to, že deti prestali chodiť do škôl," povedala Maláčová v televíznej debate na stanici CNN Prima News.

Článok pokračuje pod video reklamou

Proti výroku ministerky sa ohradili niektorí novinári, politici či riaditeľ Židovského múzea v Prahe Leo Pavlát. Ten pripomenul, že židovským deťom bolo počas vojny znemožnené študovať vo všetkých školách. Maláčová v pondelok povedala, že mala na mysli skôr to, že deti už rok nemôžu chodiť do škôl. "Bol to ale zlý príklad, absolútne neadekvátny. Rozhodne som nechcela znevažovať ľudské utrpenie. Vôbec som sa nechcela nikoho dotknúť a ak sa to niekoho dotklo, tak sa ospravedlňujem," povedala ministerka a zároveň podpredsedníčka Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD).