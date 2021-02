Mjanmarská vojenská vláda zaviedla v dvoch najväčších mestách zákaz vychádzania

Opatrenia sa týkajú miest Rangún a Mandalaj.

8. feb 2021 o 18:50 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

RANGÚN. Mjanmarská vojenská vláda zaviedla v dvoch najväčších mestách v krajine nočný zákaz vychádzania a zhromažďovania sa viac ako piatich ľudí. Opatrenia prijala v čase neutíchajúcich protestov proti minulotýždňovému štátnemu prevratu. Ako sa píše v príslušných dekrétoch, vydali ich v reakcii na ľudí, ktoré uskutočňujú nezákonné akcie s cieľom uškodiť právnemu štátu.



Dekréty sa týkajú miest Rangún a Mandalaj. Vydali ich pre jednotlivé mestá a tie, ktoré doteraz zverejnili, majú rovnaké obmedzenia. Dosiaľ vláda vydala prinajmenšom sedem dekrétov a očakáva sa, že pribudnú ďalšie pre ďalšie oblasti.

Súvisiaci článok Je to márne. Britskí diplomati neveria, že protesty Barmu zmenia Čítajte

Zákaz vychádzania platí od 20:00 do 4:00. Dekréty tiež zakazujú zhromaždenia a stretnutia viac ako piatich ľudí a aj motorizované procesie. Opatrenia sú platné do odvolania.



Počas víkendu vyšli v Mjanmarsku proti prevratu protestovať tisícky ľudí a situácia bola rovnaká aj v pondelok, keď sa protesty rozšírili viac po krajine. Rastúca vlna odporu je podľa agentúry AP prekvapivá vzhľadom na to, s akou silou sa demonštrácie potýkali v minulosti. Štátne médiá v pondelok po prvý raz odkazovali na protesty, pričom uviedli, že ohrozujú stabilitu krajiny. Naopak vrchný veliteľ armády Min Aun Hlain, ktorý sa po prevrate ujal moci, sa na margo nepokojov počas svojho prvého verejného prejavu v pondelok večer vôbec nevyjadril.



Prevrat v Mjanmarsku sa uskutočnil minulý týždeň v pondelok. Zosadeniu vlády štátnej kancelárky Aun Schan Su Ťij predchádzali voľby, v ktorých zvíťazila jej Národná liga pre demokraciu. Armáda však výsledok spochybňovala. Vládu obvinila z volebného podvodu a nečinnosť pri jeho riešení označila za dôvod prevzatia moci.