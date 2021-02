Česko chce v liečbe covidu nasadiť neregistrované lieky

Kasirivimab/imdevimab a bamlanivimab musí ešte schváliť Státní ústav pro kontrolu léčiv.

8. feb 2021 o 16:02 SITA

BRATISLAVA. České ministerstvo zdravotníctva odporučí využitie dosiaľ neregistrovaných liečivých prípravkov pre pacientov s ochorením COVID-19, u ktorých je vysoké riziko ťažkého priebehu.

Rezort vo vyhlásení uviedol, že odporučí distribúciu, výdaj a používanie neregistrovaných liečivých prípravkov s liečivými látkami kasirivimab/imdevimab a bamlanivimab. Lieky, ktoré odporučila skupina odborníkov, musí ešte schváliť Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), informuje spravodajský portál TN.cz.

Minister zdravotníctva Jan Blatný uviedol, že ich hlavným zámerom je sprostredkovať maximálnu možnú starostlivosť. „Z diskusie klinickej skupiny vyplynulo, že tieto lieky predstavujú veľmi sľubný variant pre liečenie týchto pacientov, čo tiež potvrdzujú skúsenosti zo zahraničia. Začali sme preto kroky, ktoré ich umožnia používať, napriek tomu, že sú to dosiaľ neregistrované prípravky,“ vysvetlil s tým, že zmienené lieky by používali napríklad u ľudí po transplantáciách.



Pre koho budú lieky najvhodnejšie plánuje ministerstvo riešiť s odbornými lekárskymi spoločnosťami a SÚKL. Lieky by mohli ísť priamo do nemocníc, ministerstvo neráta s ich centrálnym nákupom. Približný termín zavedenia liekov ministerstvo neuviedlo.