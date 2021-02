Poľsko udelilo výnimku z karantény pre vstup aj zaočkovaným proti covidu

Podobný prístup zvolili aj pobaltské krajiny.

8. feb 2021 o 10:38 (aktualizované 8. feb 2021 o 12:02) SITA

BRATISLAVA. Pri vstupe na územie Poľska hromadnou dopravou, teda vlakom, autobusom či lietadlom, sa môžu cestujúci vyhnúť povinnej izolácii absolvovaním testu na COVID-19.

Výnimku však už majú aj zaočkovaní proti tomuto ochoreniu.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).

S negatívnym testom netreba ísť do karantény

Dodal, že v prípade vstupu do Poľska osobným autom v počte do päť osôb, nie je potrebné mať pri sebe negatívny test na COVID-19 ani absolvovať karanténu.

Cestujúci do Estónska, Lotyšska či Litvy nemusia po príchode do krajín podstúpiť povinnú karanténu, ak predložia potvrdenie – v angličtine alebo tamojších úradných jazykoch o tom, že prekonali COVID-19 alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní oboch dávok očkovania proti koronavírusu.

„Predpokladám, že takýto postup súvisí jednak s desiatkami tisíc zaočkovaných už aj druhou dávkou vakcíny, ale aj snahou pozitívne motivovať tých, ktorí nad touto možnosťou váhajú, hoci im je k dispozícii – napríklad zdravotníci a ošetrovatelia,“ uzavrel Klus.

Lotyšsko obmedzí vstup

Od štvrtka 11. do stredy 24. februára bude výrazne obmedzená osobná doprava smerujúca do Lotyšska. Vstup bude možný len v nevyhnutných prípadoch, akými sú práca, štúdium, zlúčenie rodín, lekárska starostlivosť, účasť na pohrebe či návrat do krajiny obvyklého pobytu.

Hraničné kontroly sa budú zameriavať aj na doklady potvrdzujúce účel cesty do, prípadne cez Lotyšsko.

Osoby prichádzajúce zo Slovenska musia mať negatívny PCR test a absolvovať desaťdňovú karanténu. Test nesmie byť starší ako 72 hodín, pričom doba začína plynúť odobratím vzorky.

Výsledkom negatívneho PCR testu sa musia preukázať aj tranzitujúce osoby.

Výnimku majú zamestnanci prepravných spoločností, deti do 11 rokov a zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktorí musia mať o očkovaní potvrdenie.

Ďalej osoby, ktoré majú lekárske potvrdenie, že prekonali COVID-19 a osoby tranzitujúce cez letisko, v prípade ak neopustia tranzitnú zónu letiska. V prípade, ak sa cestujúci nepreukáže testom, nebude mu umožnený vstup do krajiny.

Všetci cestujúci sú ešte pre prekročením lotyšskej hranice povinní vyplniť elektronický dotazník. Po jeho vyplnení bude každému cestujúcemu zaslaný QR kód, ktorým sa preukáže pri hraničnej kontrole. Dotazník možno vyplniť najskôr 48 hodín pred plánovaným prekročením lotyšskej hranice. V krajine je do 6. apríla vyhlásená mimoriadna situácia.