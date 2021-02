Čína potvrdila zatknutie austrálskej novinárky

Moderátorka čínskej štátnej televízie CGTN je podozrivá z ohrozenia národnej bezpečnosti.

8. feb 2021 o 7:57 TASR

SYDNEY. Čínske úrady oficiálne zatkli austrálsku novinárku čínskeho pôvodu Cheng Lei, ktorú v Číne zadržiavajú od augusta 2020.

Pre agentúru DPA to v pondelok potvrdila austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Paynová.

Podozrivá z vyzrádzania štátnych tajomstiev

Cheng Lei, moderátorka pracujúca pre čínsku štátnu televíziu vysielajúcu v anglickom jazyku CGTN, bola zadržaná v auguste minulého roka pre podozrenie z ohrozenia národnej bezpečnosti.

Oficiálne ju zatkli 5. februára na základe podozrenia z nelegálneho vyzrádzania štátnych tajomstiev zahraničiu, uviedla Paynová.

V kontakte s ambasádou

Austrália už viackrát vyjadrila obavy v súvislosti so zadržiavaním Cheng Lei v spojitosti s okolnosťami jej zadržania a zdravia, povedala Paynová.

Ministerka zahraničných vecí dodala, že pracovníci veľvyslanectva zadržiavanú novinárku navštívili spolu šesťkrát, naposledy v januári.

Útek austrálskych novinárov

Prípad Cheng Lei je jedným zo série incidentov, ktoré sa odohrali minulý rok v Číne a ktorých aktérmi boli zahraniční novinári, pripomína DPA.

Dvaja austrálski novinári pôsobiaci v Číne ušli z krajiny v septembri minulého roka.

Do svojej vlasti sa vrátili na odporúčanie austrálskej vlády po tom, čo im čínske úrady zakázali vycestovať, kým ich nevypočuje polícia v súvislosti s prípadom Cheng Lei.

Začiatkom minulého roka boli z Číny vyhostení všetci americkí novinári, ktorí tam pracovali pre The New York Times, The Washington Post a The Wall Street Journal.

Ich vyhostenie bolo súčasťou odvetných opatrení reagujúcich na obmedzenie počtu čínskych novinárov pracujúcich v USA.