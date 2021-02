Ruská vláda kritizovala Borrellove hodnotenie návštevy Mosky

Šéf diplomacie EÚ v blogu uviedol, že Rusko odmieta konštruktívny dialóg.

8. feb 2021 o 6:49 TASR

MOSKVA. Rusko vyjadrilo prekvapenie nad výrokmi šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella, hodnotiacimi jeho návštevu v Moskve, nakoľko sa líšia od jeho predošlých vyjadrení, uviedla tlačová agentúra TASS, citujúc z vyhlásenia ruského ministerstva zahraničných vecí.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/K5tV5SkDIGY

"Boli sme prekvapení Borrellovým hodnotením výsledkov jeho návštevy, pretože je v kontraste s vyjadreniami, ktoré prezentoval na tlačovej konferencii v Moskve," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí komentujúc príspevok, ktorý Borrell publikoval na svojom osobnom blogu po návrate z návštevy Ruska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rusko odmieta konštruktívny dialóg, tvrdí Borrell

Podľa ministerstva mal Borrell "všetky príležitosti okamžite prezentovať osobné hodnotenie" svojej návštevy na záverečnej tlačovej konferencii s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom.

Ruská strana komentovala výsledky návštevy v prítomnosti Borrella, dodalo ministerstvo.

Ruské ministerstvo zdôraznilo, že nik Borrella neobmedzoval ani z hľadiska času, ani formátu.

"Šéf diplomacie EÚ možno dostal inštrukcie na čo klásť dôraz až po svojom príchode do Bruselu, no v takom prípade to iba dokazuje, ako sa v skutočnosti tvorí politika EÚ," skonštatovalo ministerstvo.

Borrell v nedeľu v príspevku na svojom blogu uviedol, že Rusko odmieta konštruktívny dialóg s EÚ a Európa z toho musí vyvodiť dôsledky vrátane možnosti uvalenia sankcií.

Spor o vyhostenie diplomatov

Poznamenal, že vyhostenie diplomatov z Poľska, Nemecka a Švédska, ku ktorému došlo počas jeho dvojdňovej návštevy Ruska, je dôkazom, že Moskva nechce využiť túto možnosť na to, aby nadviazala s EÚ konštruktívnejší dialóg.

Rusko diplomatov z troch spomínaných krajín EÚ obvinilo z účasti na "nezákonných protestoch", ktoré sa konali 23. januára podporu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Krajiny EÚ však dôrazne popreli akékoľvek pochybenie.