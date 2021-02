Na Sicíliu zakotví loď so 422 utečencami

Niektorí mali pozitívny test na koronavírus.

7. feb 2021 o 19:10 SITA

RÍM K sicílskemu prístavu Augusta mieri loď Ocean Viking so 422 utečencami na palube.



Humanitárna organizácia SOS Méditerranée uviedla, že Taliansko povolilo jej lodi zakotviť v prístave, kam by mala doraziť v nedeľu večer.



Migrantov zachránili počas niekoľkých akcií v Stredozemnom mori počas štvrtka a piatka. Medzi utečencami sú aj tehotné ženy a deti bez sprievodu dospelej osoby.



Pôvodne zachránili 424 ľudí, no v sobotu previezli helikoptérou tehotnú ženu a jej sprievod do nemocnice na Malte.



Osem osôb malo pozitívny test na COVID-19 a v rámci možností ich izolovali na lodi dlhej 69 metrov.