Vakcína AstraZeneca je menej účinná proti juhoafrickému variantu

Vážne príznaky sa neprejavili ani u jedného z dvoch tisícok účastníkov štúdie.

7. feb 2021 o 13:59 TASR

LONDÝN. Vakcína od konzorcia AstraZeneca/Oxford nezabráni miernemu a stredne závažnému priebehu choroby COVID-19, ktorú spôsobuje juhoafrický variant koronavírusu SARS-CoV-2.

Vyplýva to zo štúdie, ktorej výsledky získal denník Financial Times.

Neprejavili sa vážne príznaky

AstraZeneca v štúdii, ktorú chce zverejniť v pondelok, ďalej uvádza, že jej očkovacia látka vážnemu priebehu choroby zabrániť môže.

Ani u jedného z dvoch tisácok účastníkov štúdie sa totiž neprejavili vážne príznaky. Spoločnosť však vzápätí dodáva, že nemá dostatok údajov, aby toto tvrdenie s istotou potvrdila.

"Možno (naša vakcína) nezníži celkový počet prípadov, ale stále poskytne ochranu pred úmrtím, hospitalizáciami a vážnym (priebehom) choroby," uviedla vedúca vývoja Sarah Gilbertová.

Vedci v súčasnosti pracujú na upravenej vakcíne, zameranej na juhoafrický variant. "Veľmi by sme chceli, aby bola pripravená na jeseň", dodala Gilbertová.

Pfizer a BioNTech sú účinné aj proti variantom

Koncom januára spoločnosti Pfizer a BioNTech uviedli, že ich vakcína je účinná aj proti variantom koronavírusu, ktoré sa objavili v Británii a Juhoafrickej republike.

Vo vyhlásení konštatovali, že "nie je pravdepodobné, aby malé rozdiely zistené testami porovnávajúcimi pôvodný koronavírus a najnovšie varianty viedli k výraznému zníženiu účinnosti očkovacej látky".

Britská vláda chce do mája zaočkovať proti koronavírusu všetky prioritné skupiny obyvateľstva. Prvú dávku vakcíny by dovtedy mali dostať najzraniteľnejšie osoby, zdravotníci aj všetci dospelí nad 50 rokov, uviedol v piatok britský minister zdravotníctva Matt Hancock.

Do nedele sa v Spojenom kráľovstve podarilo zaočkovať viac ako 11 miliónov ľudí. Do zvyšných piatich prioritných skupín (5-9), ktoré majú byť zaočkované do mája, patrí približne 17 miliónov obyvateľov.