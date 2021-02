Na severe Nemecka varujú pred snehom, juh čakajú jarné teploty

Teplotné rozdiely medzi severom a juhom Nemecka by mohli dosiahnuť aj dvadsať stupňov.

6. feb 2021 o 23:23 ČTK

BERLÍN. Nemecká meteorologická služba (DWD) dnes varovala pred extrémnym snežením a snehovými závejmi v niektorých častiach krajiny. Sneh by mohol zablokovať niektoré cesty a železničné trate, napísala agentúra DPA.

Hovorkyňa nemeckých železníc večer informovala, že v niektorých mestách sú pripravení na možnosť prenocovania pre cestujúcich, ktorých nepriazeň počasia zablokuje počas cesty. Na staniciach posilnili personál.

Varovanie sa týka najmä severnej časti krajiny, kde by mohlo do noci na pondelok napadnúť až 40 centimetrov nového snehu a mohli by vzniknúť viac ako metrové záveje. Meteorológovia odporúčajú, aby sa ľudia vyhýbali jazde autom.

Na severe Nemecka už preventívne zrušili niektoré vlakové spoje. "Začína to relatívne pokojne, ale očakávame veľmi turbulentný víkend," citovala DPA hovorcu meteorologickej služby.

Zatiaľ čo ľudia na severe Nemecka čelí mrazivému počasiu, na juhu krajiny sa podľa meteorológov môžu tešiť na jarné teploty.

Teplotné rozdiely medzi severom a juhom Nemecka by sa tak mohli pohybovať okolo 20 stupňov Celzia, napísala DPA.