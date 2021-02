Srbsko očkuje proti koronavírusu najrýchlejšie v kontinentálnej Európe

V Srbsku použili už 530-tisíc dávok vakcíny proti covidu.

6. feb 2021 o 19:14 TASR

BELEHRAD. Srbsko očkuje proti novému koronavírusu v pomere k počtu obyvateľov najrýchlejším tempom spomedzi štátov kontinentálnej Európy. Tento balkánsky štát s populáciou sedem miliónov zaočkoval podľa odborného časopisu Our World in Data už 450-tisíc svojich obyvateľov. Informovala o tom v sobotu rakúska stanica ORF.

Ide o najvyšší počet zaočkovaných ľudí v Európe po Británii. Ako napísal v piatok denník The Washington Post, prvú dávku vakcíny dostalo v Srbsku viac ako sedem percent obyvateľstva; v Británii ide o približne 15 percent ľudí. Napríklad v Nemecku dostalo vakcínu 2,4 percenta ľudí, čo zhruba zodpovedá miere zaočkovanosti aj v ostatných európskych krajinách, vyplýva z údajov agentúry Bloomberg.

V Srbsku bolo podaných doteraz už viac než 530-tisíc dávok vakcíny proti novému koronavírusu. V celosvetovom meraní je tak táto balkánska krajina štvrtou najrýchlejšie očkujúcou v prepočte na 100 obyvateľov po Izraeli, Británii a Spojených štátoch, uvádza agentúra HINA.

Zatiaľ čo sa EÚ v uplynulých týždňoch musela zaoberať meškaním dodávok vakcín či výrobnými problémami, Srbsko sa spoľahlo najmä na čínsku či ruskú vakcínu. Do Srbska, ktoré nie je členským štátom EÚ, dorazila v polovici januára z Číny dodávka v objeme jedného milióna dávok vakcín od spoločnosti Sinopharm. Je to tretia vakcína proti koronavírusu, ktorú v balkánskej krajine používajú - po vakcíne od firiem Pfizer/BioNTech a ruskom Sputniku V. Obyvatelia si môžu sami vybrať, ktorou zo schválených vakcín sa nechajú zaočkovať.

Na otázku, za akú cenu Srbsko nakúpilo čínsku vakcínu, prezident Aleksandar Vučič pre miestne médiá uviedol, že uzavrel "dobrú dohodu". Masívne očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spustila krajina 19. januára a stala sa prvou v Európe, kde sa používa vakcína vyrobená čínskou spoločnosťou Sinopharm. Vakcínami od firiem Pfizer/BioNTech začala kandidátska krajina na členstvo v EÚ, ktorá má zároveň blízke ekonomické a politické vzťahy s Moskvou a Pekingom, očkovať 24. decembra.

Srbsko si zabezpečilo takmer 1.055.000 dávok troch vakcín a dohodlo si dodávku dodatočných šiestich miliónov dávok, oznámila v polovici januára tamojšia premiérka Ana Brnabičová.

Belehrad plánuje do konca roka spustiť i domácu produkciu ruskej vakcíny Sputnik V, ako v piatok pre agentúru Reuters povedal Vučič. Srbsko podľa jeho slov uzavrelo "počiatočnú dohodu" s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Momentálne nemáme (výrobné) kapacity na (Sputnik V), ale postavíme ich. Cena nie je dôležitá, zainvestujeme do toho," poznamenal srbský prezident. Cieľom je túto vakcínu nielen vyrábať, ale aj exportovať do krajín v regióne, dodal.