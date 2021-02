Do Česka prišla prvá dodávka vakcíny od firmy AstraZeneca

Očkovanie ďalšou vakcínou by sa malo začať v najbližších dňoch.

6. feb 2021 o 10:35 SITA

PRAHA. Do Českej republiky v sobotu ráno dorazila prvá dodávka vakcíny proti koronavírusu od firmy AstraZeneca. Túto vakcínu pre použitie v Európskej únii minulý týždeň schválila Európska komisia.

V prvej dodávke do Česka prišlo 19 200 očkovacích dávok. Očkovanie touto vakcínou by sa v krajine malo začať v najbližších dňoch. Informuje o tom portál TN.cz.



Česká republika si od firmy AstraZeneca objednala tri milióny dávok. Tento mesiac by ich malo prísť približne 130-tisíc. Zatiaľ v krajine očkujú vakcínami Pfizer/BioNTech a Moderna.



Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva do piatka v krajine proti koronavírusu zaočkovali 343 269 ľudí. Podľa českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sa nežiaduce účinky prejavili u 332 zaočkovaných.

Viac ako polovica z nich sa sťažovala hlavne na horúčku, zimnicu, slabosť alebo na reakciu v mieste vpichu.