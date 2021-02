Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach do 27. februára

Kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom zaviedlo pred mesiacom.

5. feb 2021 o 15:24 TASR

Federálni policajti kontrolujú na hranici vodiča, ktorý prichádza zo Švajčiarska v nemeckom pohraničnom meste Weil am Rhein. (Zdroj: TASR/AP)

VIEDEŇ. Rakúsko predĺži do 27. februára kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom, ktoré zaviedlo pred mesiacom. Vyplýva to z nariadenia rakúskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené v piatok. Informovala o ňom agentúra APA.

Napriek niekoľkotýždňovému lockdownu a takmer úplnému uzatvoreniu hraníc eviduje najmä Česko naďalej vysoké počty novonakazených, zdôrazňuje APA. Česko je s 897 prípadmi nákazy pripadajúcimi na 100-tisíc obyvateľov za posledných 14 dní treťou najhoršou krajinou v EÚ čo sa týka prírastkov infikovaných. Viac zasiahnuté sú v tomto ohľade už len Španielsko a Portugalsko.

Na Slovensku evidujú zdravotnícke úrady za uplynulé dva týždne 486 nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. V Rakúsku je to pre porovnanie 224 na 100-tisíc obyvateľov, čiže výrazne menej.

Pre SR a ČR, rovnako ako pre zvyšné štáty susediace s Rakúskom, platia pri vstupe do krajiny viaceré podmienky vrátane preukázania sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, podstúpenie povinnej desaťdňovej karantény i online registrácia. Pravidelné testovanie a registrácia raz za týždeň platí od budúceho týždňa aj pre pendlerov, ktorí mali doteraz z týchto nariadení výnimku.