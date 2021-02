Šéf európskej diplomacie vyjadril nádej na schválenie ruskej vakcíny

Účinnosť ruskej vakcíny Sputnik V v tretej a poslednej fáze klinických testov dosiahla 91,6 percenta.

5. feb 2021 o 13:33 TASR

MOSKVA. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell označil v piatok v Moskve ruskú vakcínu Sputnik V proti koronavírusu SARS-CoV-2 za "dobrú správu pre ľudstvo" a vyjadril nádej, že EÚ schváli jej používanie pri vakcinácii obyvateľstva.

Borrell na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaniach so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom "zablahoželal Rusku k úspechu" pri vývoji vakcíny a vyhlásil, že "je to užitočné pre celé ľudstvo". Dodal, že to znamená, že "budeme mať viac nástrojov na boj proti pandémii".

Súvisiaci článok Sputnik V je účinný na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné výsledky Čítajte

Odborný časopis Lancet zverejnil pred pár dňami štúdiu, podľa ktorej účinnosť ruskej vakcíny Sputnik V proti vírusovej chorobe COVID-19 v tretej a poslednej fáze klinických testov dosiahla 91,6 percenta. Vakcína preukázala účinnosť aj u starších ľudí a počas klinických testov neboli zaznamenané smrteľné komplikácie.

Vakcínou Sputnik V chce svojich občanov očkovať Maďarsko, kam tento týždeň dorazila jej prvá zásielka - 40.000 ampuliek. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vtedy informoval, že to bude stačiť na zaočkovanie 20.000 ľudí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vakcínu podľa jeho príspevku na sociálnej sieti Facebook malo najskôr prevziať Národné centrum zdravia (NNK), aby boli vykonané potrebné testy. Následne očkovacou látkou zaočkujú ľudí v súlade s očkovacím plánom.

Szijjártó dodal, že centralizované zaobstarávanie očkovacej látky proti SARS-CoV-2 v EÚ zlyhalo, preto sa Maďarsko rozhodlo obrátiť sa na alternatívne zdroje vakcíny. "Sme síce prví, ale zrejme nebudeme jediní v Únii, ktorí tak urobili, pretože sa množia hlasy, aby EÚ testovala ruskú a čínsku vakcínu," napísal na Facebooku.