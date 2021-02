Chlapec urazil epidemiológa, matka mu zato zobrala Playstation

Si klamár, opakoval chlapec epidemiológovi pri tom, ako si ho natáčal.

5. feb 2021 o 9:58 Kristína Braxatorová

LONDÝN. Hlavného britského epidemilológa Chrisa Whittyho, čakajúceho na svoj obed, na ulici opakovane uráža mladý Brit. "Si klamár, klameš o koronavíruse," opakuje chlapec epidemiológovi. Celé video si nahrával na sociálnu sieť TikTok.

Video vyvolalo diskusiu po tom, čo ho na Twitteri zverejnil konzervatívny poslanec Matt Vickers, ktorý vyzval ostatných, aby ho zdieľali. "To je hrôzostrašné, naozaj nemôžem uveriť týmto záznamom." Chris Whitty robí všetko pre to, aby nás sprevádzal touto krízou, a nikdy by nemal byť vystavený tomuto zneužívaniu,“ uviedol poslanec za Stockton South.

Poslanec chlapcovi odporučil, aby sa šiel pozrieť na nemocničné oddelenie, kde sú pacienti s koronavírusom hospitalizovaní.

Witty je posledné mesiace hlavným poradcom britskej vlády pre pandémiu koronavírusu.

Chlapcova matka sa pre Mail online vyjadrila, že synovi povie, aby natočil ešte jedno video s ospravedlnením. „Bola som zdesená, keď som videla, aký hrubý bol môj syn voči pánovi Whittymu. Takto som ho nevychovala, toto nie je správanie, aké od neho očakávam. “

„Vzala som mu jeho PlayStation, ktorú zbožňuje,“ dodala chlapcova matka, že domáce väzenie mu nedala, keďže už takto vraj dosť trpí.

Samotný Whitty bola zhovievavejší. Podľa neho sa mladý Brit, ktorý video natočil, len predvádzal.

https://www.youtube.com/embed/EAdysQwWqkU

Whitty na videu nereaguje na útoky, je však jediný z dvojice na videu, ktorý má na sebe nasadené rúško.

"Keď sa oblaky tejto pandémie rozpadnú, myslím si, že tí ako Chris Whitty, budú považovaní za hrdinov" povedal Vickers denníku Guardian.

Verbálny útok na Whittyho priniesol pobúrenie naprieč politickým spektrom.

Popierači v krajine naďalej protestujú online aj offline proti zavedeným protipandemickým opatreniam. Zdravotníci a polícia už minulý mesiac varovali, že nával na nemocničné kapacity spôsobujú aj pribúdajúce prípady popieračov, ktorí sa nakazili vírusom a teraz potrebujú nemocničnú opateru.

Policajnému vyšetrovaniu pre prirovnávanie očkovania proti koronavírusu k praktikám z koncentračných táborov čelí Piers Corbyn, bývaly vodca labouristov.