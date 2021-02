Na dvadsaťdolárovke sa mala objaviť černošská aktivistka, Biden chce proces urýchliť

Iniciatíva bola pozastavená počas mandátu bývalého prezidenta Trumpa.

5. feb 2021 o 7:38 TASR

WASHINGTON. Administratíva nového amerického prezidenta Joea Bidena potvrdila, že skúma spôsoby, ako umiestniť černošskú abolicionistku Harriet Tubmanovú na dvadsaťdolárovú bankovku, čím by nahradila súčasné vyobrazenie prezidenta Andrewa Jacksona. Informoval o tom vo štvrtok internetový denník The Brussels Times.

Tlačová hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová tieto správy potvrdila s tým, že Bidenova administratíva sa momentálne usiluje o urýchlenie tohto procesu.

"Je dôležité, aby naše platidlá odrážali históriu a rozmanitosť našej krajiny. Ak by novú dvadsaťdolárovku zdobila podobizeň Harriet Tubmanovej, tak by to určite odrážalo túto skutočnosť," uviedla.

Predmetná iniciatíva bola spustená ešte počas administratívy prezidenta Baracka Obamu po desaťmesačnom skúmaní, ktoré zahŕňalo aj účasť americkej verejnosti.

Nová bankovka mala byť predstavená v auguste 2020 pri príležitosti 100. výročia prijatia 19. dodatku ústavy Spojených štátov, ktorý zakazuje, aby bolo akémukoľvek občanovi upierané volebné právo na základe pohlavia.

Toto úsilie však bolo počas mandátu bývalého prezidenta Donalda Trumpa pre "technické problémy" pozastavené do roku 2028. Trump je údajne veľkým fanúšikom Jacksona a ešte pred svojím zvolením za prezidenta sa o danej iniciatíve vyjadril ako o "čistej politickej korektnosti".

Tubmanová (1822-1913) sa narodila v americkom štáte Maryland do otroctva, z ktorého neskôr utiekla a stala sa abolicionistkou a politickou aktivistkou. Následne uskutočnila niekoľko záchranných misií na oslobodenie zotročených ľudí.