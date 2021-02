Taška na hlavu a bitka. Ruská polícia bije aj mladé demonštrantky

Rusko aj Bielorusko zažívajú protesty.

4. feb 2021 o 17:35 Matúš Krčmárik

MOSKVA, BRATISLAVA. Bol utorok 2. februára. Krátko po rozsudku, ktorý poslal opozičného lídra Alexeja Navaľného natvrdo do väzenia, sa v centre Moskvy opäť stretli demonštranti a žiadali jeho prepustenie.

Boli medzi nimi aj dve sestry, ktoré ako dobrovoľníčky pracujú v Navaľného mediálnom tíme – 21-ročná Aľona a 19-ročná Alexandra Kitajevové. Po tvrdom policajnom zásahu skončili vo väzbe a potom médiám vyrozprávali príbeh, ktorý sa podobal na mnohé ďalšie svedectvá z Ruska posledných týždňov.

Príbeh o slovných aj fyzických útokoch, o hrozbách elektrošokmi, mučení či o narušení súkromia v rukách moskovskej polície.

Telefón neodomkla

Aľona Kitajevová po zatknutí na demonštrácii skončila na policajnej stanici v Donskom obvode. Tam od nej žiadali, aby odomkla telefón, no ona to odmietla. Z miestnosti tak vyviedli ďalšieho zadržaného a ona tam ostala sama so štyrmi policajtmi.

Najprv ju jeden z policajtov kopol do nohy, potom vytiahol igelitovú nákupnú tašku, dal jej ju na hlavu a začal tlačiť. "Nakoniec tlačil tak silno, že som spadla zo stoličky," povedala Aľona ruským nezávislým médiám, ktoré cituje web Meduza.io.

"Rýchlo sa postav. Teraz použijeme paralyzér, ten nezanecháva žiadne stopy," spomína na policajtove slová. Vtedy začala kričať o pomoc, no policajt sa jej len vysmieval.