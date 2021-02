COVAX plánuje distribúciu vyše 100 miliónov vakcín do konca prvého kvartálu

Väčšina vakcín v prvej fáze bude od AstraZeneca a Serum Institute of India.

3. feb 2021 o 17:13 SITA

ŽENEVA. Iniciatíva COVAX pre globálny prístup k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19, ktorú koordinuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s ďalšími partnermi, oznámila plány na počiatočnú distribúciu viac ako 100 miliónov dávok vakcín do konca prvého kvartálu.

Do konca júna by pritom chcela distribuovať takmer 200 miliónov dávok. Väčšina vakcín v prvej fáze bude od firiem AstraZeneca a Serum Institute of India.

Očakáva sa, že aj spoločnosť Pfizer v prvom štvrťroku dodá do 18 krajín ďalšieho 1,2 milióna dávok jej vakcíny, informuje agentúra AP.



Pre nasadenie vakcíny, ktorú AstraZeneca vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, musí WHO najprv látku schváliť pre núdzové použitie. To sa očakáva v polovici, respektíve koncom februára.

Distribúcia bude závisieť od regulačných schválení a od pripravenosti krajín prijať vakcíny, ktorých je v súčasnosti na celom svete nedostatok.