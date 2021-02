Oxfordská vakcína by mohla značne spomaliť prenos vírusu

Štúdia ukázala že vakcína zostáva efektívna aj v čase, keď ľudia čakajú na druhú dávku.

3. feb 2021 o 11:25 SITA

BRATISLAVA. Vakcína, ktorú vyvinuli farmaceutická spoločnosť AstraZeneca a Oxfordská univerzita, by mohla viesť k značnému poklesu v šírení nového koronavírusu. Poukazuje na to zatiaľ formálne nezverejnená štúdia Oxfordskej univerzity, na ktorú sa odvoláva spravodajský portál BBC.

V rámci štúdie, na ktorej sa zúčastnilo zhruba 17-tisíc ľudí v Spojenom kráľovstve, Juhoafrickej republike a Brazílii, účastníci každý týždeň absolvovali výtery na prítomnosť vírusu. Po dvoch dávkach vakcíny sa počet pozitívnych znížil o polovicu.

„Dáta naznačujú, že by to mohlo mať značný vplyv na prenos prostredníctvom zníženia počtu infikovaných jednotlivcov v populácii,“ uvádza sa v správe.



Štúdia tiež ukázala že takzvaná Oxfordská vakcína zostáva efektívna aj v čase, keď ľudia čakajú na druhú dávku. Tri mesiace po prvej injekcii bola ochrana 76 percent, po druhej dávke to stúplo na 82 percent.



Vplyv vakcíny na prenos vírusu je pre vedcov kritický. Ak by očkovacia látka len zabránila vážnemu ochoreniu, ale stále by umožnila nákazu a prenos vírusu, bola by potrebná imunizácia všetkých.

Ak by ale zastavila šírenie vírusu od zaočkovanej osoby, dopad na pandémiu by bol oveľa väčší, pretože každá zaočkovaná osoba nepriamo ochraňuje aj ďalších ľudí.