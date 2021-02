Brusel má nové odporúčanie o obmedzení cestujúcich z tretích krajín

Pre obmedzenia sa majú brať do úvahy viaceré epidemiologické kritériá.

2. feb 2021 o 21:29 TASR

BRUSEL. Rada EÚ (členské krajiny) prijala v utorok odporúčanie, ktorým sa mení a dopĺňa predošlé odporúčanie o dočasnom obmedzení cestovania do EÚ pre cestujúcich z tretích krajín, ktoré nemá zásadný význam.

Naznačila aj možné zrušenie tohto obmedzenia, prijatého pod tlakom súčasnej pandemickej situácie.

Podľa nových pravidiel by sa pri určovaní krajín, pre ktoré by malo byť zrušené obmedzenie nepodstatného cestovania, mali brať do úvahy viaceré epidemiologické kritériá.

V prvom rade by v takejto krajine nemalo byť viac ako 25 nových prípadov ochorenia COVID-19 na stotisíc obyvateľov za posledných 14 dní.

Do úvahy sa zoberie aj stabilný alebo klesajúci trend nových prípadov v porovnaní s predchádzajúcimi 14 dňami, najmenej 300 testov na stotisíc obyvateľov za posledných sedem dní (ak sú údaje k dispozícii), menej ako štyri percentá pozitívnych testov zo všetkých testov na COVID-19 vykonaných za posledných sedem dní, ako aj povaha koronavírusu prítomného v krajine a skutočnosť, či tam boli zistené novšie, infekčnejšie varianty.

Členovia EÚ okrem toho môžu zohľadniť aj celkovú reakciu tretích krajín na pandémiu ochorenia COVID-19, najmä dostupné informácie o dohľade nad nakazenými, sledovaní ich kontaktov, zavedených ochranných opatreniach, liečbe a informovaní o vývoji nákazy.

Podľa tlačovej správy Rady EÚ sa reciprocita bude aj naďalej posudzovať od prípadu k prípadu.

Ak sa epidemiologická situácia v nejakej tretej krajine prudko zhorší, najmä ak sa zistí vysoký výskyt infekčnejších mutácií vírusu, EÚ môže rýchlo znova zaviesť obmedzenia pre nepodstatné cestovanie.

Za rovnakých okolností môžu členské štáty Únie dočasne obmedziť aj osoby cestujúce z vážnych rodinných alebo služobných dôvodov.

Nové odporúčanie umožňuje členským štátom vyžadovať od osôb cestujúcich z podstatných alebo nepodstatných dôvodov - s výnimkou pracovníkov v doprave a cezhraničných pracovníkov - negatívny PCR test na COVID-19 urobený najneskôr 72 hodín pred odchodom do niektorej z krajín Únie.

Členské štáty môžu rovnako od cestujúcich z tretích krajín vyžadovať ich izoláciu, karanténu, sledovanie ich kontaktov počas 14 dní, ako aj ďalšie testy na COVID-19 počas tohto obdobia.

Karanténa a ďalšie testovanie, pred alebo po príchode do krajiny EÚ, by mali byť povinné najmä pre cestujúcich z krajín, v ktorých bol zistený agresívnejší variant vírusu.

Pokiaľ ide o opodstatnené cestovanie občanov tretích krajín, členské štáty EÚ sa môžu koordinovane rozhodnúť upustiť od niektorých z vyššie uvedených ochranných opatrení v prípadoch, keď by bránili samotnému účelu cesty.

V prípade personálu v oblasti dopravy, námorníkov a cezhraničných pracovníkov by sa členské štáty EÚ mali uspokojiť s negatívnym antigénovým rýchlotestom uskutočneným po príchode.

Pre pracovníkov v doprave prichádzajúcich z krajín, kde je zistený vysoký výskyt zhubnejších mutácií vírusu, môžu členské štáty vyžadovať negatívne antigénové testy ešte pred odchodom z týchto krajín.