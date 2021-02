Organizácia Open Arms odštartovala 80. misiu v Stredozemnom mori

Tento rok už pri pokuse o prekonanie Stredozemného mora zahynulo približne 100 osôb.

2. feb 2021 o 19:56 TASR

RÍM. Španielska humanitárna organizácia Open Arms v utorok odštartovala svoju 80. misiu na záchranu migrantov, ktorí sa snažia prekonať Stredozemné more a vstúpiť do Európy. Uviedla to agentúra DPA.

Plavidlo organizácie Open Arms vyplávalo z prístavu v Barcelone s 20-člennou posádkou.

Deň predtým sa na pozorovateľskú misiu vydali členovia organizácie na vlastnej plachetnici Astral.

Počas poslednej, 79. misie, ktorá sa uskutočnila na prelome rokov, sa humanitárnej organizácii podarilo zachrániť 169 migrantov, o niekoľko dní neskôr ďalších 96, ktorí boli na mori bez jedla a vody dva dni.

Zachránených presunuli do karanténnej lode pri pobreží Sicílie. Rovnako posádka nastúpila do preventívnej karantény, aby tak dodržala protipandemické opatrenia.

