BionTech navýši výrobu vakcín o viac ako 50 percent

Spoločnosť je pripravená dodať EÚ sľúbené množstvo vakcíny.

2. feb 2021 o 10:19 TASR

BERLÍN. Nemecká farmaceutická firma BioNTech plánuje v roku 2021 navýšiť výrobu vakcín proti novému koronavírusu až o viac než 50 percent. Oproti pôvodne plánovanému množstvu 1,3 miliardy dávok chce spoločnosť vyrobiť až dve miliardy, informovala agentúra DPA.

"Sme na dobrej ceste rozšíriť naše výrobné kapacity," ohlásila v pondelok spoločnosť BionTech so sídlom v meste Mainz.

Uviedla tiež, že ukončila potrebné úpravy vo svojom výrobnom závode v meste Puurs v Belgicku, takže je pripravená dodať Európskej únii sľúbené množstvo vakcíny, ktorú vyvinula spoločne s americkou firmou Pfizer.

Článok pokračuje pod video reklamou

Konzorcium Pfizer/BioNTech navýši dodávku vakcín, aby zabezpečilo dodržanie zmluvných záväzkov s EÚ v prvom štvrťroku 2021. V druhom štvrťroku chcú následne distribuovať do 75 miliónov dávok vakcíny.

Nemecko zasiahla vlna kritiky v súvislosti s pomalým začiatkom očkovacej kampane.

Súvisiaci článok EÚ si firmu AstraZeneca vzala za rukojemníka, tvrdí prezident Filipín Čítajte

Kancelárka Angela Merkelová však v pondelok po videokonferencii s predstaviteľmi nemeckých spolkových krajín, predstaviteľmi EÚ a zástupcami výrobcov vakcín odhadla, že do konca leta by mohol byť zaočkovaný každý nemecký občan, ktorý o to prejaví záujem.

Sedemdesiattri miliónov dospelých obyvateľov Nemecka by podľa Merkelovej mohlo vakcínu dostať do 21. septembra, a to aj v prípade, že by dovtedy neboli schválené ďalšie vakcíny, teda okrem už schválených od spoločností BioNTech/Pfizer, Moderna a AstraZeneca.