Dom belgického premiéra De Crooa posprejovali hákovými krížmi

De Croo odsúdil incident ako pokus zastrašiť jeho rodinu a deti.

2. feb 2021 o 6:46 TASR

BRUSEL. Belgické úrady začali v pondelok vyšetrovanie prípadu posprejovania domu belgického premiéra Alexandra De Crooa hákovými krížmi. Informovala o tom agentúra AFP.

De Croo odsúdil incident ako "pokus zastrašiť jeho rodinu a deti", uviedla jeho kancelária vo vyhlásení.

Zelenou farbou nastriekaných sedem svastík

Premiér má bydlisko vo flámskom meste Brakel, približne 50 kilometrov západne od belgickej metropoly Brusel na hranici s francúzsky hovoriacim regiónom Valónsko.

Podľa médií sa v sobotu 30. januára na výzvu flámskeho krajne pravicového hnutia Naša vlasť (Ons Land) zišli v meste demonštranti, ale polícia im zabránila priblížiť sa k domu premiéra.

Vyšetrovatelia v pondelok nezistili prepojenie demonštrácie a nacistických symbolov, zanechaných na bielej fasáde domu v nedeľu neskoro večer alebo v pondelok nadránom.

Na fasádu premiérovho rodinného domu a na poštovú schránku bolo žiarivo zelenou farbou nastriekaných celkovo sedem svastík, uviedli noviny Het Laatste Nieuws.

Široká koalícia čelí kritike za obmedzenia

Tento vandalský čin sa stal v období, keď belgická vláda čelí vlne kritiky, napríklad od nacionalistov z Novej flámskej aliancie (N-VA), ktorí sú hlavnou opozičnou stranou. Tí tvrdia, že vládne obmedzenia proti pandémii koronavírusu majú nedemokratickú povahu.

Vládna koalícia De Crooa, pozostávajúca zo siedmich strán, je obzvlášť kritizovaná za to, že pri zavedení zákazu cestovania z krajiny a do krajiny do 1. marca, ktoré nie je nevyhnutné, obišla parlament.

Polícia v Bruseli v nedeľu nakrátko zadržala takmer 500 ľudí, aby zabránila viacerým zhromaždeniam proti obmedzeniam počas zdravotnej krízy.