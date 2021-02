Hranice zatvorili aj susedia, v letoviskách môžu vyžadovať karanténu (prehľad štátov)

Cestovanie v Európe komplikuje nová mutácia koronavírusu.

1. feb 2021 o 18:32 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Kolabujúce zdravotníctvo, pomalý nárast zaočkovaných aj rýchlejšie sa šíriace mutácie koronavírusu nútia viaceré krajiny predlžovať lockdowny alebo pritvrdiť v opatreniach po príchode.

Pred cudzincami sa tak v poslednom týždni úplne uzatvorili viaceré krajiny vrátane susedného Česka, v Portugalsku zase zavádzajú povinnú karanténu. Taliansko aj Poľsko naopak tento týždeň obmedzenia uvoľnili.

O obmedzení cestovania na celoeurópskej úrovni už hovorí aj Európska komisia. Pozrite si prehľad cestovných obmedzení a opatrení v niektorých európskych krajinách. Aktualizovanú mapu a prehľad nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí.

Česko

14-dňová incidencia (na stotisíc obyvateľov) k 28. januáru: 981

Počet aktívnych prípadov nákazy v Českej republike v poslednom týždni opäť začal prudko stúpať, a to napriek mnohým obmedzeniam. Česká vláda sa preto zamerala najmä na cudzincov a hranice úplne uzavrela.

Do Česka sa tak cudzinci dostanú len v prípade nevyhnutných ciest ako k lekárovi, do zamestnania, do školy či na pohreb blízkej osoby. Aj Česi vracajúci sa zo zahraničia musia najnovšie prísť s negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, prípadne musia podstúpiť test do piatich dní po návrate. Po návrate z Británie do Česka je okrem testu aj povinná karanténa.

Aj po návrate cestujúcich z Česka na Slovensko treba priniesť negatívny test alebo nastúpiť do domácej izolácie, kým najskôr po piatich dňoch nepôjdete na test.

V Česku sú naďalej zatvorené obchody okrem základných potrieb a výdajní tovaru, interiéry aj exteriéry reštaurácií, ubytovacie zariadenia aj lyžiarske strediská.

Rakúsko

Incidencia: 246

Na rakúskych hraniciach sa robia náhodné kontroly, viaceré hraničné priechody sú zatvorené. Po vstupe do Rakúska musíte ísť do desaťdňovej karantény a každý je povinný sa zaregistrovať.

Výnimku po ukázaní PCR alebo antigénového testu majú napríklad opatrovateľky či sezónni pracovníci, pendleri zatiaľ nepotrebujú ani test. Bez testu aj karantény sa dá ísť napríklad na letisko Schwechat, odviezť alebo vyzdvihnúť cestujúceho, polícia však môže žiadať letenku ako dôkaz.