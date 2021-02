Europarlament predĺžil termín prihlášok o Cenu Karola Veľkého

Spomedzi 27 národných finalistov vyberie europarlament v máji 2021 troch víťazov.

1. feb 2021 o 15:36 TASR

BRUSEL. Európsky parlament (EP) v pondelok oznámil, že termín prihlášok pre mladých Európanov súťažiacich o Cenu Karola Veľkého pre mládež bol predĺžený do 22. februára 2021.

Europarlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene udeľuje Cenu Karola Veľkého za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých európskych krajín. Projekty s "európskou dimenziou" môžu do tejto súťaže prihlasovať mladí Európania vo veku od 16 do 30 rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Víťazov vyberú aj za minulý rok

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých potom nominujú národné poroty členských krajín EÚ, vyberie europarlament v máji 2021 troch víťazov, a to za minulý rok aj za rok 2021. Víťazi dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500, 5000 alebo 2500 eur určenú na ďalšie rozvíjanie ich aktivít.

Ak to epidemiologické podmienky dovolia, slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v máji v nemeckom meste Aachen a budú naň pozvaní zástupcovia všetkých vlaňajších aj tohoročných 27 národných projektov, ktoré sa dostali do finále.

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež je možné prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: podporujú európske a medzinárodné porozumenie; pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu; slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe a poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Slovenské projekty postupujúce do finále

Za rok 2020 postúpil zo Slovenska do finále ceny Slovenský skauting, ktorý v rámci vlaňajšej predvolebnej kampane "tentorazidemvoliť" a projektu MEMS Slovakia (My Europe My Say) informoval mladých ľudí o EÚ a dôležitosti zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

V roku 2019 boli hlavným víťazom ceny tvorcovia rozhlasovej relácie pre mladých Europhonica IT z Talianska. Druhé miesto získal fínsky projekt Your European Citizenship, v rámci ktorého mohli ľudia spoznať iné európske kultúry a naučiť sa, ako funguje rozhodovací proces na úrovni EÚ. Na treťom mieste sa umiestnilo združenie Moslimovia proti antisemitizmu z Rakúska.