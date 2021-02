Trojica Slovákov na Malte uniesla štvrtého. Neprenášajte k nám svoje spory, reagujú úrady

Vlani v júli maltské úrady zadržali hľadanú slovenskú kriminálničku.

1. feb 2021 o 18:33 Nina Sobotovičová

VALETTA, BRATISLAVA. Zviazali mu ruky, natlačili ho do auta a odviezli do lesa. Tam trojica páchateľov uneseného muža vyzliekla, priviazala ho k stromu, mlátila ho a ohrozovala nožom v snahe vymôcť od neho peniaze. Tak opisuje incident s výlučne slovenskou účasťou webový portál denníka Times of Malta.

Nielen obeť, ale aj traja útočníci, ktorých v sobotu zadržala maltská polícia, totiž pochádzali zo Slovenska.

Denník informoval, že v prípade útočníkov išlo o štyridsaťdeväťročného Petra Tuptu, štyridsaťsedemročného Antona Triščíka a dvadsaťdvaročného Adama Mazurkoviča.

Identitu obete Times of Malta nezverejnili, spresnili iba, že ide o tridsaťročného muža.

Všetci traja páchatelia sú už obvinení, no akékoľvek porušenie zákona odmietajú.