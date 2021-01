Británia spustila vízový program pre Hongkončanov, umožní im získať občianstvo

Webová stránka so žiadosťami o víza bola spustená v nedeľu o 10.00 h SEČ.

31. jan 2021 o 19:14 TASR

HONGKONG. Spojené kráľovstvo v nedeľu spustilo nový vízový program, ktorý miliónom Hongkončanov umožní získať britské občianstvo, informovala agentúra AFP.

Držitelia pasov "zahraničných britských občanov" (BNO) a ich rodinní príslušníci môžu o nedele prostredníctvom internetu požiadať o víza, ktoré im umožnia žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve. Po piatich rokoch budú môcť požiadať o britské občianstvo.

Webová stránka so žiadosťami o víza bola spustená v nedeľu o 10.00 h SEČ. Nový program je dostupný pre približne 70 percent z takmer 7,5 milióna obyvateľov Hongkongu, píše AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ctíme si svoje hlboké historické a priateľské väzby s Hongkončanmi a obhajujeme slobodu a demokraciu," povedal minulý týždeň britský premiér Boris Johnson v súvislosti s novým vízovým programom.

Britská vláda túto zmenu v imigračných pravidlách zavádza po tom, ako Čína minulý rok v júni prijala nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Čína zákon prijala s cieľom potlačiť prodemokratické protesty v Hongkongu, píše AFP.

Nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu podľa kritikov nerešpektuje princíp "jedna krajina, dva systémy", na základe ktorého mal Hongkong po roku 1997, keď ho Británia vrátila Číne, prisľúbené väčšie slobody, než platia v pevninskej Číne.

Čína v piatok oznámila, že prestane uznávať britské pasy, ktoré majú viacerí obyvatelia Hongkongu. Peking takisto oznámil, že pripravuje "ďalšie opatrenia".

Až 154.000 Hongkončanov by podľa Británie mohlo do krajiny prísť počas tohto roka. V priebehu najbližších piatich rokov by ich mohlo byť až 322 000.