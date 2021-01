Trumpovi sa rozpadol právnický tím, ktorý ho mal zastupovať počas impeachmentu

Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát.

31. jan 2021 o 14:39 SITA

WASHINGTON. Bývalému americkému prezidentov Donaldovi Trumpovi sa rozpadol právnický tím, ktorý ho mal zastupovať v blížiacom sa konaní o ústavnej žalobe. Podľa informácií, ktoré zverejnili v nedeľu americké médiá, spoluprácu ukončilo päť právnikov, medzi nimi aj dvaja bývalí federálni prokurátori. Dôvodom má byť neochota obhajovať Trumpa na základe argumentácie o údajných podvodoch, ktoré ho obrali o volebné víťazstvo.

Takzvaný proces impeachmentu súvisí s udalosťami zo 6. januára, kedy stúpenci odchádzajúceho prezidenta vtrhli do sídla amerického Kongresu. Násilnosti si vyžiadali päť ľudských životov a desiatky zranených. Trump čelí obvineniam z „podnecovania vzbury“, ktorého sa mal dopustiť tým, že svojich prívržencov vyzýval aby odmietli výsledky podľa neho sfalšovaných volieb. Uznanie za vinného by mu v budúcnosti zabránilo uchádzať sa o zvolenie do federálnych úradov.

Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa uskutoční po tom, ako skončil v úrade. Demokrati nového prezidenta Joea Bidena majú v Senáte 50 hlasov. Ak má byť Trump usvedčený, muselo by sa k nim pripojiť aspoň 17 republikánskych Senátorov, čo sa považuje za veľmi málo pravdepodobné.