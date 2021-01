Hnutie piatich hviezd podporilo Conteho na poste premiéra

Prezident sa stretol s lídrami parlamentných strán.

29. jan 2021 o 22:07 TASR

RÍM. Najväčšia talianska parlamentná strana, antisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), deklarovalo v piatok podporu Giuseppemu Contemu, ktorý tento týždeň v dôsledku vládnej krízy odstúpil z funkcie predsedu vlády.

Podľa Hnutia piatich hviezd "jedinou osobou, ktorá je schopná viesť krajinu seriózne a efektívne v tejto obzvlášť zložitej fáze, je Giuseppe Conte," uviedol líder M5S Vito Crimi v piatok po stretnutí s prezidentom Sergiom Mattarellom, ktorý má mandát na rozhodnutie o spôsobe, ako dostať Taliansko zo súčasnej krízy.

Agentúra AFP dodala, že M5S si zároveň nechalo otvorené dvere pre rokovania s expremiérom Matteom Renzim, ktorý začiatkom januára vyvolal v Taliansku politickú krízu, keď svoju stranu Italia Viva (IV) stiahol z vládnej koalície.

Prezident zisťuje Conteho podporu

V snahe riešiť túto krízu sa prezident Mattarella od stredy postupne stretol so zástupcami všetkých parlamentných strán, aby zistil, či Conte má dostatočnú podporu pre návrat do čela vlády, alebo či by mal byť vymenovaný za jej predsedu niekto iný.

Agentúra AP informovala, že Mattarella v piatok poveril predsedu parlamentu Roberta Fica, aby preveril, či sú rozhádané koaličné strany schopné znovu sa spojiť do životaschopnej koalície, akú bude Taliansko počas pandémie i po nej naliehavo potrebovať.

Fico by mal túto svoju správu do prezidentskej kancelárie doručiť do budúceho utorka.

Líder M5S kritizuje Renziho

AFP pripomenula, že Renzi strávil týždne kritikou toho, ako Conte zvláda pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá v Taliansku spôsobila smrť takmer 88-tisíc ľudí. Predmetom kritiky bolo však najmä využitie miliardy eur z prostriedkov EÚ na zotavenie talianskej ekonomiky.

Renzi následne stiahol svoju stranu IV z koalície, v ktorej dominuje populistické M5S a stredoľavá Demokratická strana (PD) a ktorá fungovala od septembra roku 2019. Po tomto Renziho kroku prišla Conteho vláda o parlamentnú väčšinu a v utorok podala demisiu, čím sa riešenie situácie dostalo do rúk prezidenta Mattarellu.

Líder hnutia M5S Crimi vo svojom vyhlásení síce nespomenul Renziho meno, ale zmienil sa o "výbušnom expremiérovi" s tým, že politici musia "problémy riešiť, a nie ich pridávať".

M5S nie je jednotné v tom, či sa pokúsiť nájsť spoločnú reč s Renzim po vystúpení IV z koalície, ktoré mnohí Taliani považujú za nezodpovedné a samoúčelné. Crimi však naznačil, že rokovania s Renzim sú stále možné.

Conte je stále najpopulárnejší politik

S prezidentom Mattarellom sa vo štvrtok stretol aj samotný Renzi, ktorý po rokovaní pred novinármi vyhlásil, že M5S a PD musia prejaviť ústretovosť. Popredná osobnosť Renziho strany IV, Ettore Rosato, v piatok uviedol, že Crimiho slová "smerujú k tomu, čo sme chceli".

Podľa AFP má IV v prieskumoch verejnej mienky podporu sotva troch percent voličov, ale bez podpory tejto strany nemá Conte kontrolu nad hornou komorou parlamentu - Senátom.

Napriek turbulenciám na politickej scéne je Conte v rámci prieskumu verejnej mienky zverejneného vo štvrtok považovaný za najpopulárnejšieho politika v krajine, dodala AFP.